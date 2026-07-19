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媽媽煮30年滷肉「味道突變鹹」！兒帶她就醫才知已要洗腎

護士,醫生,醫療。（圖／達志／示意圖）

▲自助餐老闆娘煮的滷肉突然變鹹，兒子帶她就醫才知道要洗腎。（圖／達志示意圖）

記者柯振中／綜合報導

不少慢性腎臟病患者認為，只要腎功能數值還沒到一定程度，就能繼續等待、不必洗腎。不過腎臟科醫師林軒任提醒，真正決定是否開始透析的關鍵，不是肌酸酐數值，而是身體是否已出現尿毒症狀。他分享一名63歲自助餐老闆娘的案例，因長期硬撐、食慾不振及體重驟降，最後雖然肌酸酐僅9.6，仍必須立即接受血液透析。

腎臟科醫師林軒任分享，63歲的老闆娘經營自助餐店30多年，招牌滷肉一直靠自己試味道掌握鹹淡。不過兒子卻發現，母親煮的滷肉開始越來越鹹，追問後才知道，母親因慢性腎衰竭惡化，聞到肉味就反胃，早已吃不下東西，甚至連滷肉的味道都只能靠猜測。

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滷肉變鹹露警訊　食慾下降竟是尿毒症狀

林軒任表示，許多慢性腎臟病患者到了後期，都會像把手機切換成「省電模式」，因食慾變差而刻意少吃，走幾步就喘便減少外出，半夜全身搔癢也默默忍耐，對外總說只是年紀大了，實際上身體功能卻持續惡化。

直到回診當天，老闆娘的肌酸酐已達9.6，面對林軒任醫師詢問是否有食慾差、搔癢或喘等症狀，仍笑著回答只是變老了。但陪同就醫的兒子當場揭露，母親3個月內瘦了4公斤，半夜經常抓癢抓到破皮，也早已無法正常品嘗食物味道，才讓病情真正浮上檯面。

腎看症狀非數字　研究證實別只看指標

林軒任指出，不少民眾誤以為肌酸酐數值越高，就越需要立即洗腎，但事實並非如此。有些患者肌酸酐9.8，即使腎功能不佳，只要沒有明顯尿毒症狀，仍可先準備透析、不必急著開始；反觀老闆娘雖然肌酸酐只有9.6，卻已出現食慾不振、體重減輕、搔癢等典型尿毒症狀，因此不能再拖延。

他也引用2010年發表於《新英格蘭醫學期刊》的IDEAL研究指出，研究將828名末期腎臟病患者分為提早洗腎與延後洗腎兩組，追蹤約3年半後發現，兩組存活率並無顯著差異，顯示僅因數值提早開始透析，未必能延長壽命。不過研究也發現，延後治療組中有高達75.9％的患者，最終都是因身體症狀提前開始洗腎，而非等到預定數值。

醫師提醒觀察3徵兆　別等長輩說出口

林軒任提醒，家中若有慢性腎臟病長輩，與其只關注抽血報告，更應留意身體發出的警訊，包括食量是否明顯變少、夏天仍穿長袖遮掩抓傷，以及3個月內體重減輕超過3公斤，都是值得提高警覺的徵兆，建議盡快安排腎臟科評估。

他表示，老闆娘接受血液透析3個月後，食慾逐漸恢復，也重新站回熟悉的滷肉鍋前。兒子笑說，媽媽終於又能準確掌握滷肉鹹淡，「這比任何檢查報告都更能說明身體變好了」。林軒任強調，洗腎時機沒有固定數字，真正重要的是傾聽身體與生活發出的訊號，而不是只盯著檢驗報告。

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