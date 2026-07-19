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才關7家店！IKEA中國再出售8處資產　官方：主動轉型

▲宜家中國要出售8處自有資產，是進軍中國近30年來最大規模資產處分。（圖／路透）

▲宜家中國要出售8處自有資產，是進軍中國近30年來最大規模資產處分。（圖／路透）

記者董美琪／綜合報導

宜家（IKEA）中國啟動大規模資產處分計畫，規劃出售分布於8座城市的自有閒置不動產，成為品牌深耕中國市場近30年來，規模最大的一次自有資產出售案。今年2月，宜家中國才一口氣關閉7間實體門市，當時強調此舉是為了降低營運成本、提升經營效率。

根據北京日報集團「長安街知事」微信公眾號18日報導，這次納入出售的資產分別位於上海、廣州、天津、哈爾濱、南通、徐州、貴陽及寧波，共計8處。這也是宜家自進軍中國市場以來，首度進行如此大規模的自有資產集中處置。

此次銷售委由地產服務機構仲量聯行（JLL）負責。仲量聯行指出，所有待售物件均已完成清空，沒有租約限制，可立即交付新買家使用。由於位置多位於成熟商圈或城市重點發展區，未來可依需求規劃為長租公寓、社區商業、文旅複合設施，或企業總部等不同用途。

8處出售資產中，有7處就是今年2月宣布停止營運的宜家門市；另外，位於貴陽的宜家商場早在2022年便已結束營業，這次也一併列入出售名單。

報導指出，宜家中國過去20多年採取「近郊拿地、自建商場」的重資產發展策略。不過，隨著線上家居電商及即時零售快速崛起，實體商場來客數持續下滑，加上土地、物業維護及人力成本居高不下，低效益門市對獲利形成壓力。宜家中國2024財年銷售額較前一年減少7.6%，若與2019年高峰相比，業績已縮水超過三成。

針對今年2月一次關閉7家門市，宜家中國當時表示，調整並非因門市無法經營，而是基於優化成本、提升營運效率及重新配置資源所做出的策略性調整，未來將把重心放在小型店布局及即時零售業務發展。

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