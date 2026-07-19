桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

▲蘇俊賓期公私協力，完善青年支持網絡。（圖／青年局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市青工會舉辦「青春young起來！活力尋寶Fun派對」活動，18日於虎頭山創新園區展開。副市長蘇俊賓肯定，桃園市青工會長年投入青年自我探索、人際關係及品格教育等工作，協助青年培養面對未來、解決問題的能力，期公私協力串聯各界資源，完善青年支持網絡，讓不同成長階段的青年獲得適切協助。

桃園市青工會總會理事長暨市議員張碩芳分享，自己17歲赴美擔任交換學生時，雖因文化與語言差異遭遇挫折，然也因此培養出面對困境的勇氣，成為日後投入公共服務的重要養分。她以英文俚語「Break a leg」勉勵青年，鼓勵大家勇於嘗試、不怕失敗，並表示舉辦活動的初衷，就是希望為桃園青年打造更友善的成長環境，未來也將持續投入青年培力與公共服務。

▲桃園市青工會舉辦「青春young起來！活力尋寶Fun派對」活動。（圖／青年局提供）

青年局表示，本次活動以「青年領航、社區共融」為主軸，結合青年賦權與自我價值實現、跨世代共融、社會情緒學習（SEL）、青年創意市集及共好社區等五大理念，透過寓教於樂的方式，引導青年探索自我、建立自信，並促進社區互動。

活動安排有氧帶動跳、尋寶闖關、科學機器人體驗及電影《山羊巔峰》欣賞等多元內容，現場也邀集市府各局處及民間單位共同設攤，包括少年警察隊、桃園國民運動中心、菜桃老師的遊聊室，以及青年局輔導青創團隊「覓謎爾機器人國際學院」等，共同推廣青年發展、全民運動、犯罪預防及青創培力等政策，展現公私協力攜手打造友善青年成長環境的成果。

包括：立法委員牛煦庭、桃園前縣長吳志揚、市議員暨桃園市青工總會理事長張碩芳、市議員林政賢、陳美梅、青年局局長侯佳齡等人士出席活動。