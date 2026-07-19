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CP值超高！　「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

▲「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

▲「翼日本料理」料理長柯自強（左）、尊爵天際總經理林玉倩表示，全新「炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食清爽顧健康。（圖／尊爵天際提供）

記者楊淑媛／桃園報導

炎夏期間，吃清爽健康美食，帶來好心情。位在桃園市蘆竹區台茂購物中心旁、五星級尊爵天際大飯店內的「翼日本料理」，料理長柯自強為提供消費者更健康、無負擔的用餐選擇，推出全新「炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食」。該套餐不僅傳承日本經典食感，更融入「五行」飲食概念，價位親民，為酷暑帶來一抹極致的清爽與鮮甜。

▲「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

▲炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食。（圖／尊爵天際提供））

料理長柯自強說，「炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食」食材「蕎麥」嚴選自日本三大涼麵之一的「信州蕎麥麵」。該麵體採用石臼低溫研磨，完整保留了濃郁的獨特麥香，口感細緻滑順。蕎麥麵因具備高纖、低熱量特性，深受注重健康與身材管理的現代人青睞，是炎炎夏日減輕飲食負擔的最佳選擇。

在天婦羅的搭配上，主廚團隊嚴選台農 66 號紅地瓜、日本栗子南瓜、茄子及青椒，巧妙運用日本傳統「五行」搭配法，不僅色彩豐富，更兼顧營養均衡。靈魂主角「炸蝦」，堅持選用台灣本地野生海白蝦，從去殼、去筋到處理皆由廚師手工完成；外層包裹的黃金麵衣，則由低筋麵粉、太白粉、玉米粉等六種粉類調配而成，造就出酥脆而不油膩的黃金口感。

▲「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

▲「炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食」食材嚴選。（圖／記者楊淑媛攝）

細節調味，堆疊層次鮮味 為了提升整體風味，涼麵醬汁選用傳統日式醬油與味淋，加入蔥花、七味粉與山葵泥，激盪出清爽中帶有微嗆的獨特風味；天婦羅專用沾醬則以初榨柴魚汁為基底，結合白蘿蔔泥與薑汁，大幅降低炸物的燥熱感，口感清爽回甘。此外，套餐附贈的和風水果沙拉，以日本柚子結合和風醬汁，帶出濃郁的仲夏果香，為餐點畫下完美句點。

早鳥預訂專屬禮遇 為回饋消費者，凡於用餐前一日預訂「炸蝦天婦羅蕎麥涼麵定食」，翼日本料理將加贈精緻「季節生魚片」一份。主廚堅持每日親赴基隆崁仔頂挑選現流魚貨，搭配新鮮挪威鮭魚，確保每一口生魚片皆是當季最鮮甜的滋味。

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