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黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

▲黃世杰啟動13區政策座談，打造市政藍圖

▲黃世杰啟動13區政策座談(平鎮場)。（圖／黃世杰服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

民進黨桃園市長參選人黃世杰18日啟動「心桃園、動起來」政策座談系列活動。首日分別前往平鎮區及大園區，與在地鄉親面對面交流，針對交通建設、教育資源、育兒政策、長者照顧及地方發展等議題交換意見。黃世杰表示，桃園13個行政區各有不同的發展條件與需求，將持續深入地方，廣納各界建言，讓政策回應市民期待。

首場平鎮區政策座談由市議員王珮毓邀集地方人士共同參與。黃世杰表示，王珮毓議員深耕地方、問政認真，上任以來持續關心婦幼照顧、校園安全、交通改善及公共建設，許多地方需求都能第一時間反映、積極協調，充分展現年輕民意代表的行動力，也讓更多基層聲音被看見。

▲黃世杰啟動13區政策座談，打造市政藍圖

▲黃世杰啟動13區政策座談(大園場)。（圖／黃世杰服務處提供）

黃世杰指出，平鎮近年人口持續成長，公共服務需求也隨之增加，未來將持續推動友善育兒、父母減壓政策，擴增公共托育量能、建置透明托育地圖，並改善通學環境及重要道路交通，打造更安全、更便利、更適合年輕家庭安居的生活環境。

下午則前往大園區，由桃園市議員游吾和舉辦地方政策座談。黃世杰表示，游吾和議員長期深耕地方，對大園建設及地方需求十分了解，長年陪伴鄉親爭取各項建設，是地方發展的重要力量。

黃世杰也提到，大園是自己過去擔任立法委員的重要服務區域，與地方鄉親建立深厚情誼，也一路陪伴航空城等重大建設推動，因此更了解大園在快速發展下所面臨的挑戰。他表示，大園是桃園的國門，也是未來產業發展的重要核心，未來除了持續推動重大建設，更要同步完善交通路網、公共運輸、教育、醫療及生活機能，讓城市發展成果真正回饋地方居民，提升整體生活品質。

黃世杰表示，「心桃園、動起來」不只是競選主軸，更代表一種治理態度，希望透過一場場政策座談，與地方民意代表、里長、社團及市民朋友共同討論桃園未來發展方向，形成更完整的市政藍圖。他強調，未來若有機會承擔市政責任，將以更積極的行動、更有效率的執行力回應地方需求，讓每個行政區都能因地制宜、均衡發展，打造交通更便利、育兒更友善、長輩更安心、青年更願意留下發展的桃園。

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