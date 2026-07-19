　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

▲2026大溪大禧開幕

▲2026「大溪大禧」以「慶典音樂」為主題。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2026大溪大禧」開幕儀式暨大匯演活動，18日於大溪區綜合運動公園天幕球場舉行開幕儀式。市長張善政表示，農曆六月廿四日是大溪普濟堂關聖帝君聖誕，地方上32個各具特色的社頭，每逢關聖帝君慶典期間都會參與遶境，形塑大溪獨具特色的地方文化，被譽為「大溪第二個過年」。

▲2026大溪大禧開幕

▲從小參與，感受地方慶典文化。（圖／市府提供）

今年「大溪大禧」以「慶典音樂」為主題，結合北管、鑼鼓、西樂、社頭文化、戲劇走讀、音樂展演及親子體驗等系列活動，帶領民眾走進大溪老城區，感受地方信仰、文化與生活交織的魅力。

▲2026大溪大禧開幕

▲▼大溪區內有32個各具特色的社頭。（圖／市府提供）

▲2026大溪大禧開幕

文化局表示，大溪大禧持續以「體驗、參與、復振」為核心精神，透過設計導入與地方協力，串聯社頭、居民及店家共同參與，讓大溪老城成為文化展演場域。今年共規劃40場體驗活動，包括文化走讀、民俗體驗、遊程及教育推廣等，邀請民眾深入感受慶典文化。

今日開幕集結32個社頭參與大匯演，第二週「聲聲不息音樂會」則邀請9個社頭攜手流行音樂團隊跨界共演，讓北管、西樂與當代音樂激盪出全新火花，吸引更多年輕世代走進大溪、認識並參與這項珍貴的文化資產。

▲2026大溪大禧開幕

▲「2026大溪大禧」開幕儀式暨大匯演活動。（圖／市府提供）

包括：立法委員邱若華、桃園市議會議長邱奕勝、市議員李柏坊、陳治文、市府文化局長邱正生、大溪區長徐景揚、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、大溪普濟堂主委黃金原等人士出席活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
北市調查官被發現「陳屍辦公室」
「整車飲料山」震撼畫面看呆！　超狂千杯大單曝光
又有新詐騙手法　刑事局示警
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

2026「溪海西瓜節」採收日　親子體驗田間採收樂

黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

CP值超高！　「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

雨彈澆不熄熱情！屏東夏日泡泡趴湧3000人 千禧公園秒變大型水樂園

快訊／萬里溪堰塞湖紅色警戒　花蓮7/19部分地區停班停課

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂　青年舞者以舞會友展現青春活力

台南中型徵才釋逾千職缺！　工程師月薪最高5萬元

經典老歌來了！嘉議員黃啟豪攜手六藝樂集　陪長輩跨時空放閃

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

「仁川大戰」新增當事人視角 　利特.希澈從休息室吵到舞台上

重慶山崩8死34失聯　倖存「網格員」：疏散到一半就垮了

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

奪命畫面曝！屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

梅西6分鐘神逆轉英格蘭！貝林漢姆氣巴頭　時空旅人超狂預言已成真一半　冠軍賽上演「澡盆大戰」

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

2026「溪海西瓜節」採收日　親子體驗田間採收樂

黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

CP值超高！　「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食清爽顧健康

雨彈澆不熄熱情！屏東夏日泡泡趴湧3000人 千禧公園秒變大型水樂園

快訊／萬里溪堰塞湖紅色警戒　花蓮7/19部分地區停班停課

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂　青年舞者以舞會友展現青春活力

台南中型徵才釋逾千職缺！　工程師月薪最高5萬元

經典老歌來了！嘉議員黃啟豪攜手六藝樂集　陪長輩跨時空放閃

英國神祕麥田圈驚見「故宮南院Logo」　小編親回：我嚇瘋

忘熄蚊香釀2死！男痛失妻兒又波及鄰宅　二審判6個月內再賠100萬

媽媽煮30年滷肉「味道突變鹹」！兒帶她就醫才知已要洗腎

才關7家店！IKEA中國再出售8處資產　官方：主動轉型

F-35隱身神話遇挑戰？　JY-27V不但抓得到還能引導武器打擊

桃園「青春young起來」活動　蘇俊賓期公私協力完善青年支持網絡

2026「溪海西瓜節」採收日　親子體驗田間採收樂

黃世杰啟動「心桃園、動起來」13區政策座談　打造市政藍圖

2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

「全台最美支線鐵道」旁住一晚3500元起　包2餐、彩繪火車DIY

【送醫搶命中】女保全深夜下班「闖紅燈遭撞飛」！　「遭撞飛」機車刮出火花畫面曝

地方熱門新聞

快訊／花蓮部分地區7/19停班停課

桃園青春young起來　公私協力完善青年支持網絡

2026大溪大禧開幕　展現關聖帝君慶典文化

「翼日本料理」推蕎麥冷麵定食　清爽顧健康

2026「溪海西瓜節」採收日　體驗田間採收樂

黃世杰啟動13區政策座談　打造市政藍圖

屏東夏日泡泡趴登場 千禧公園秒變大型水樂園

搶攻暑假求職潮！台南3場徵才接力登場30家次企業釋近700職缺

金門民眾陳情豬糞水流到祖墳區域

台南安平觀音亭8月1日慶觀音成道278桌素宴迎逾2000信眾

國軍演習！彰化和美交管封路至7／20

雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂青年舞者以舞會友展現青春活力

卡娜赫拉跨海防詐應援！台南小小警察闖5關親子暑假玩中學安全

更多熱門

相關新聞

平鎮新榮段民辦都更開工　建商捐4戶可負擔住宅

平鎮新榮段民辦都更開工　建商捐4戶可負擔住宅

桃園市長張善政今（18）日下午參加「平鎮區新榮段都市更新案開工典禮」時指出，本案由市府攜手桃園在地建商「宜雄機構」共同推動，是平鎮區首件民辦都更案件，歷經捷登建設積極協調，創下「100%全體住戶同意」紀錄，於去年9月1日核定，預計2029年可完工。

大溪關聖帝君桃園球場見證　蘇俊賓+乖乖開球

大溪關聖帝君桃園球場見證　蘇俊賓+乖乖開球

桃園民力任務隊高階幹部訓練　張善政盼強化城鎮韌性

桃園民力任務隊高階幹部訓練　張善政盼強化城鎮韌性

斥資33億！萬坪國際物流中心啟用

斥資33億！萬坪國際物流中心啟用

擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

擴大凍卵+托育補助　桃園市婦幼三大友善補助升級

關鍵字：

2026大溪大禧張善政關聖帝君慶典文化

讀者迴響

熱門新聞

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

「整車飲料山」看呆！　超狂大單曝光

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

知名家具電商無預警倒閉！北市發警訊

人夫偷吃超嫩女同事！在工作場所發生關係

20歲護理師暑假打工遭騙！最新詐騙手法曝

洗澡摸到「一團肉掉出來」！醫揭脫垂5原因：地基垮了

北市調查處傳命案！調查官陳屍辦公室

女星罵同業毀演藝路年收剩11元後悔了

長亨發布重訊！　宣布終止興櫃

李多慧被拍「穿低胸背心」高鐵站辣舞！

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」

藍正龍為「蔥油餅風波」向S媽致歉　坦言當年年少不懂事

更多

最夯影音

更多
冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

林襄「勇敢一次」全場以為要告白　馬傑森聽完「我愛95」立刻敲安

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰、韓國瑜握手了！　蔡其昌高喊「不分顏色」：棒球能團結台灣

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

卓榮泰強調中央沒蓋牌！　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

蔣萬安號召725上街！　沈伯洋：應「專心市政」回應市民關心問題

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面