2026大溪大禧開幕　張善政邀全民到大溪感受關聖帝君慶典文化

▲2026「大溪大禧」以「慶典音樂」為主題。（圖／市府提供）



記者楊淑媛／桃園報導

「2026大溪大禧」開幕儀式暨大匯演活動，18日於大溪區綜合運動公園天幕球場舉行開幕儀式。市長張善政表示，農曆六月廿四日是大溪普濟堂關聖帝君聖誕，地方上32個各具特色的社頭，每逢關聖帝君慶典期間都會參與遶境，形塑大溪獨具特色的地方文化，被譽為「大溪第二個過年」。

▲從小參與，感受地方慶典文化。（圖／市府提供）

今年「大溪大禧」以「慶典音樂」為主題，結合北管、鑼鼓、西樂、社頭文化、戲劇走讀、音樂展演及親子體驗等系列活動，帶領民眾走進大溪老城區，感受地方信仰、文化與生活交織的魅力。

▲▼大溪區內有32個各具特色的社頭。（圖／市府提供）



文化局表示，大溪大禧持續以「體驗、參與、復振」為核心精神，透過設計導入與地方協力，串聯社頭、居民及店家共同參與，讓大溪老城成為文化展演場域。今年共規劃40場體驗活動，包括文化走讀、民俗體驗、遊程及教育推廣等，邀請民眾深入感受慶典文化。

今日開幕集結32個社頭參與大匯演，第二週「聲聲不息音樂會」則邀請9個社頭攜手流行音樂團隊跨界共演，讓北管、西樂與當代音樂激盪出全新火花，吸引更多年輕世代走進大溪、認識並參與這項珍貴的文化資產。

▲「2026大溪大禧」開幕儀式暨大匯演活動。（圖／市府提供）

包括：立法委員邱若華、桃園市議會議長邱奕勝、市議員李柏坊、陳治文、市府文化局長邱正生、大溪區長徐景揚、大溪木藝生態博物館館長陳倩慧、大溪普濟堂主委黃金原等人士出席活動。