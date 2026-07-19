老公「45歲才學會倒垃圾」　同事點破一句話！人妻愣：我也是副理

▲人妻婚後與婆婆同住，還得每月給丈夫1萬元。（圖／CFP視覺中國）

記者劉維榛／綜合報導

婚後與婆婆同住、包辦家事，竟還得每月交1萬元給老公！一名人妻表示，同事忽然一句「妳老公其實是個媽寶」，讓她重新檢視10年婚姻。丈夫45歲仍由母親照顧，幾乎不做家事，甚至最近才學會倒垃圾，而她還得負責採買孩子用品，卻被嫌佔便宜，讓網友怒批「這老公真廢」。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》發文表示，某次同事突然一句「妳老公其實是個媽寶」，起初她並不相信，因為一直認為對方是個有責任感、會照顧家庭的人，直到仔細回想婚後生活，才逐漸發現不少問題。

[廣告]請繼續往下閱讀...

45歲尪最近才學會倒垃圾 人妻聽同事一句話全醒了



原PO透露，老公45歲，是家中獨生子，至今仍與母親同住，平時幾乎不做家事，偶爾一週洗一次碗，甚至最近才剛學會倒垃圾。當她提出家事應由婆婆、丈夫和自己3名成年人共同分擔時，婆婆卻認為家事應由媳婦一手包辦，好讓兒子專心拚事業。

事實上，她與丈夫職稱同樣都是副理，只是丈夫在銀行擔任總行業務，她則在科技業擔任人資，還比丈夫小6歲。經濟方面，她從未向丈夫拿過家用，反而依照丈夫要求，每月還要給對方1萬元，平時魚、肉、水果、孩子的衣服與零食也多由她負責採買，但丈夫仍認為她是在占便宜，讓她感嘆，當初因為對方負責、會照顧人而決定步入婚姻，沒想到結婚10年後竟變成如今的模樣。

她無奈表示，與婆婆同住她妥協了、丈夫要求每月給1萬元她也照做，家事更是盡量負責，若有些事情不想做，就留給婆婆處理，因為丈夫不會主動幫忙，最後總是由婆婆補位。對此，原PO也好奇詢問，「有人跟我一樣跟婆婆同住還要給家用的嗎？」

文章曝光後，底下網友搖頭直言，「帶孩子在外面租房子還比較好」、「可以把先生還給他媽，不要老了，還肖想用媳婦的錢顧」、「這老公真廢」、「給老公家用還要做他家的家事，你老公是佔盡便宜不付出的媽寶耶！與其這樣還不如帶著小孩離開」、「給你錢花的人不一定愛你，但不願在你身上花錢的人一定不愛你，更何況想盡辦法從你身上撈錢」。