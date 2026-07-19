3招分辨「檸檬、萊姆」　農業部圖解台灣4大特色品種

▲農業部表示，檸檬與萊姆有3大差異。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

夏天時飲料若加點檸檬或萊姆，味道更豐富多元，但有些民眾無法分辨兩者差異。農業部表示，可以從「形狀、果皮、油胞」3個地方分辨；另外，台灣的檸檬系柑橘家族也相當多元，香氣和用途都不同，其中「馬蜂橙」是泰式料理酸辣蝦湯冬蔭功材料之一。

農業部在臉書PO文，「檸檬、萊姆傻傻分不清？想分辨它們，主要是看三個地方：形狀、果皮、油胞（果皮上的小顆粒）！」檸檬有籽，大多為橢圓形，果皮較粗厚，果皮香氣濃烈，而萊姆無籽且偏圓，果皮較光滑、較薄，酸味強，但香氣比檸檬淡。只要學會這三個小技巧，下次逛市場就不怕認錯。

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除了檸檬和萊姆，農業部表示，台灣的檸檬系柑橘家族也相當多元，包括台灣香檬、黃金檸檬、馬蜂橙、香水檸檬，每個品種都有不同的外型、香氣和用途，例如台灣香檬原生於台灣及日本沖繩，又稱「扁實檸檬」，果實呈扁球狀，果皮具有濃烈香氣，而馬蜂橙又稱「泰國檸檬」，果實球狀但表皮凹凸，是泰式料理酸辣蝦湯冬蔭功材料之一。

▲台灣香檬與馬蜂橙各有特色。（圖／農業部提供）

▲黃金檸檬與香水檸檬各有特色。（圖／農業部提供）

此外，黃金檸檬又稱「北京檸檬」，油胞大且下凹，果皮光滑，檸檬香味淡，而香水檸檬則是長橢圓形，果皮糙厚，成熟時果皮呈現黃色，雖有檸檬清香，但果汁少、酸度低。