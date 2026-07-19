不是P圖！IG達人蹲點捕獲「嘉義看澎湖花火」　曝5大極佳地點

▲大雨後的夏季限定奇景！嘉義山區「百里遠眺」澎湖花火節 。（圖／翻攝粉絲專頁「阿里山 新印象」）

記者翁伊森／嘉義報導

不用搭船、不用搭飛機，在嘉義山上竟然也能親眼目睹澎湖花火節的璀璨煙火！知名在地粉絲專頁「阿里山 新印象」日前轉發了一張令人屏息的絕美攝影作品，畫面中嘉南平原的萬家燈火化作華麗前景，遠方夜空中則綻放著將近100公里外的澎湖跨海花火。這幅「海空連線」的夢幻畫面曝光後，立刻引發網友熱烈討論，紛紛驚呼：「這真的不是P圖！」

這張引發轟動的得來不易美照，是由網路攝影達人（IG @yulol713）耐心守候所捕捉到的奇蹟瞬間。粉專指出，想要成功解鎖這個「夏季限定奇景」可不容易，除了需要極致的空氣能見度，最關鍵的秘訣在於「大雨過後」。當午後雷陣雨將大氣中的塵埃與霧霾洗刷乾淨、天空達到最清澈的時刻，便是上山碰運氣的絕佳時機。

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為了讓追景粉絲做好準備，粉專也特別盤點了嘉義五大「看夜景、碰運氣」的制高點聖地，包括：梅山太平雲梯、番路半天岩、番路二延平步道、梅山二尖山，以及竹崎石棹霞之道。在這些絕佳觀景點，民眾不僅有機會遠眺澎湖煙火，還能將高聳的「嘉義101」福容大飯店與著名地標「嘉南第一景」一併收入眼簾，飽覽全台灣最壯麗的夜間天際線。

今年度澎湖花火節活動將持續至8月25日，每週二晚間準時點亮夜空。想一賭百里煙火奇景的民眾，不妨像攝影師一樣密切注意氣象預報，把握大雨初晴的清澈夜空，揪團上山試試手氣，親眼見證這份得來不易的感動。