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3星逆行夾擊！12星座一週運勢曝　獅子人氣爆發、巨蟹陷迷霧

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲水星加上海王星、冥王星同步逆行，真假訊息交錯。（示意圖／記者周亭瑋攝）

辰宇力 ☆ 2026.7.19～2026.7.26星象預測與12星座運勢

隨著太陽於本週進入獅子座，會合木星，整體氛圍逐漸轉向積極、自信、展現個人特色，也象徵下半年進入採取行動與表現自我的新階段。然而，水星加上海王星、冥王星同步逆行，代表許多事情無法直向前衝，而是需要修正、回顧與重新整合。交通及媒體產業仍持續有突破與變化，但也容易發生系統異常、網路故障或輿論快速翻轉的突發狀況。真假訊息交錯，需反覆確認。

展望未來7日，白羊勇敢表現，金牛穩住內心，雙子需冷靜判斷，巨蟹整理過去，獅子光芒自然綻放，處女耐心耕耘，天秤合作帶來新的機會，天蠍責任加重，射手眼界決定未來，摩羯穩步前行，水瓶調整方向，雙魚照顧身心。

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【一週星情氣候名詞解析】

‧晴：順順利利，或許也會有好事發⽣。
‧晴時多雲：⼤致順利的⼀天，也許會有些忙碌。
‧陰：有點壓⼒，可能會有些煩惱。
‧陣雨：可能會有不開⼼的緊張情緒，或許也受到實質的損害。
‧暴雨：有可能會遇到讓你生氣或委屈的狀況，或是意外的忙碌。

白羊座 Aries（3/21～4/20）

太陽進入獅子後，人氣明顯提升，容易受到注意。水逆在巨蟹較為不利，別急著做重大承諾，感情方面適合重新修補舊有關係。財運平穩，但娛樂支出增加。

本週開運色：綠、黃、天藍

7/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/20（MON）：陰 Cloudy
7/21（TUE）：陰 Cloudy
7/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/24（FRI）：晴 Sunny
7/25（SAT）：晴 Sunny
7/26（SUN）：晴 Sunny

金牛座 Taurus（4/21～5/20）

家庭、房屋及家人議題仍是重心，可能需要花時間協調。工作節奏逐漸加快，但保持耐心反而效率更高。財務以穩健為宜。

本週開運色：白、粉藍、深藍

7/19（SUN）：晴 Sunny
7/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/22（WED）：陰 Cloudy
7/23（THU）：陰 Cloudy
7/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

雙子座 Gemini（5/21～6/21）

火星帶來旺盛行動力，學習、簡報、業務及社群經營皆有亮眼表現。不過說話容易太直接，需留意溝通方式。速度快，更要注意細節。

本週開運色：銀、紫、海藍

7/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/20（MON）：晴 Sunny
7/21（TUE）：晴 Sunny
7/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/24（FRI）：陰 Cloudy
7/25（SAT）：陰 Cloudy
7/26（SUN）：陰 Cloudy

巨蟹座 Cancer（6/22～7/22）

水逆停留本命宮，情緒仍容易波動，人生方向與工作規劃陷入迷霧。過去的人事物可能再次出現，是整理與調整的重要時機。放慢腳步，重新定位自己。

本週開運色：白、藍

7/19（SUN）：晴 Sunny
7/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/22（WED）：晴 Sunny
7/23（THU）：晴 Sunny
7/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

獅子座 Leo（7/23～8/22）

太陽回到本命，打開沉滯的整體運勢。工作、人氣、自信同步提升，是開始展現能力的重要時刻。把握舞台，但避免過度自信。財運也逐漸改善。

本週開運色：白、海洋藍

7/19（SUN）：晴 Sunny
7/20（MON）：晴 Sunny
7/21（TUE）：晴 Sunny
7/22（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/24（FRI）：晴 Sunny
7/25（SAT）：晴 Sunny
7/26（SUN）：晴 Sunny

處女座 Virgo（8/23～9/22）

仰賴金星的加持，近期魅力提升，人際與桃花運佳。工作適合幕後規劃、整理資料及完善制度，不宜急於求成。把細節顧好就是最大優勢。

本週開運色：紫、海洋藍

7/19（SUN）：陰 Cloudy
7/20（MON）：晴 Sunny
7/21（TUE）：晴 Sunny
7/22（WED）：晴 Sunny
7/23（THU）：晴 Sunny
7/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/25（SAT）：暴雨 Rainy
7/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

天秤座 Libra（9/23～10/23）

朋友、人脈及團隊合作運勢提升，善用人脈，新合作機會增加。感情容易因朋友介紹或共同活動而有所進展。

本週開運色：紅、橘黃

7/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/20（MON）：陰 Cloudy
7/21（TUE）：陰 Cloudy
7/22（WED）：晴 Sunny
7/23（THU）：晴 Sunny
7/24（FRI）：晴 Sunny
7/25（SAT）：晴 Sunny
7/26（SUN）：晴 Sunny

天蠍座 Scorpio（10/24～11/22）

事業責任增加，有機會承接重要任務。主管容易注意你的表現，但壓力也同步提升。承擔責任，也要照顧自己。健康需注意睡眠品質。

本週開運色：紅紫、黃

7/19（SUN）：晴 Sunny
7/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/22（WED）：陰 Cloudy
7/23（THU）：陰 Cloudy
7/24（FRI）：晴 Sunny
7/25（SAT）：晴 Sunny
7/26（SUN）：晴 Sunny

射手座 Sagittarius（11/23～12/21）

本週適合旅行、進修、考試及跨領域合作，新想法容易獲得支持，試著勇敢跨出舒適圈。

本週開運色：褐、藍綠

7/19（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/20（MON）：晴 Sunny
7/21（TUE）：晴 Sunny
7/22（WED）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/23（THU）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/24（FRI）：陰 Cloudy
7/25（SAT）：陰 Cloudy
7/26（SUN）：陰 Cloudy

摩羯座 Capricorn（12/22～1/19）

財務議題仍需保守處理，共同資產、保險或投資應再次確認細節。工作保持低調反而更容易累積成果。

本週開運色：綠、藍綠

7/19（SUN）：晴 Sunny
7/20（MON）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/21（TUE）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/22（WED）：晴 Sunny
7/23（THU）：晴 Sunny
7/24（FRI）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/25（SAT）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/26（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy

水瓶座 Aquarius（1/20～2/18）

合作運勢活躍，新的客戶或夥伴逐漸增加。不過近期也是重新思考長遠發展方向的好時機。

本週開運色：墨綠、藍

7/19（SUN）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/20（MON）：晴 Sunny
7/21（TUE）：晴 Sunny
7/22（WED）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/23（THU）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/24（FRI）：晴 Sunny
7/25（SAT）：晴 Sunny
7/26（SUN）：晴 Sunny

雙魚座 Pisces（2/19～3/20）

工作量增加，但效率也同步提升。盡量維持規律生活，留意腸胃、睡眠及疲勞累積。感情適合從日常互動培養默契。

本週開運色：褐、墨綠

7/19（SUN）：陰 Cloudy
7/20（MON）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/21（TUE）：晴時多雲 Partly Cloudy
7/22（WED）：晴 Sunny
7/23（THU）：晴 Sunny
7/24（FRI）：陣雨 Cloudy with occasional Rain
7/25（SAT）：暴雨 Rainy
7/26（SUN）：陣雨 Cloudy with occasional Rain

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