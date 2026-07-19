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嘴唇一條藍線以為是血管！10年後真相曝光...嚇壞百萬人

▲▼女高中生,女學生,女國中生,櫻花妹。（圖／CFP）

▲原PO國中時嘴唇就藏著一小截筆芯，長達10多年，直到近日才意外發現真相。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

不少人小時候都有被鉛筆或自動鉛筆筆芯刺到的經驗，一名女網友近日分享，自己國中時就發現嘴唇上有一條藍綠色細線，因為摸起來平平的、不痛也沒有硬塊，十多年來一直以為只是血管。沒想到最近才意外發現，藏在嘴唇裡的竟是一小截筆芯，讓她又驚又好笑，貼文曝光後吸引超過百萬人次瀏覽，也意外釣出大批有相同經歷的「筆芯人」。

原PO在Threads表示，國中時就注意到嘴唇有一道細細的藍綠色痕跡，但因沒有任何不適感，也沒有明顯凸起，因此始終沒有放在心上。直到最近才發現，那條陪伴自己約10年的痕跡，其實是一小段殘留在嘴唇內的筆芯。

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貼文吸引超過百萬人次瀏覽，不少人紛紛留言分享自己的經驗，以為會中毒，「我的嘴唇也有，完全忘記什麼時候刺進去的」、「我手掌裡也留著一小截，小時候還以為自己會因此中毒」、「原來世界上真的有這麼多『筆芯人』」、「我的手臂裡也有，到現在都還在」。

事實上，類似問題過去也曾出現在衛福部「台灣e院」網站，有民眾擔心筆芯卡在體內多年，是否會導致中毒，甚至沿著血液流動到心臟，引發健康風險。

對此，外科醫師謝文淮及內科醫師郭聰懷曾說明，筆芯若殘留在體內，人體通常會在周圍形成肉芽組織將異物包覆，不會隨著血液循環跑到心臟，也不太會對身體造成危害。若多年來沒有疼痛、紅腫或其他異常症狀，一般不需要特別取出，也不用過度擔心。

根據美國密蘇里毒物中心（Missouri Poison Center）資料，目前市售鉛筆及自動鉛筆筆芯主要成分為石墨、黏土與蠟，並非真正的鉛，因此即使少量筆芯殘留皮膚內，通常不會造成鉛中毒。不過，筆芯可能在皮膚留下藍灰色或藍黑色印記，部分情況甚至會成為永久痕跡。

專家也提醒，若筆芯刺傷時傷口沒有妥善清潔，或筆芯本身沾染細菌，仍有引發局部感染的可能。一旦出現紅腫、疼痛、化膿、持續出血或發燒等症狀，應盡快就醫，由醫師評估是否需要清創或取出異物，以避免感染惡化。

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