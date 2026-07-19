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嚇！韓國買手持電扇用3次就「冒煙融化」　同型號台灣買得到

▲▼日本,夏天,高溫。（圖／路透）

▲手持風扇可幫助夏日消暑，但使用時也要特別注意安全問題。（示意圖／路透）

文／鏡週刊

最近天氣炎熱，許多民眾會隨身攜帶手持電風扇消暑。然而，近日有民眾在Threads分享，自己在韓國購買的一款手持風扇，僅使用2、3次便突然冒煙，5分鐘後機身甚至發燙變形。貼文曝光後引發熱議，有網友指出，該款手持風扇在台灣也買得到，甚至有人表示曾在夾娃娃機看過同款手持風扇。

自燃風扇型號曝光！　台灣也買得到

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原po指出，該手持風扇製造日期為2026年4月，平時放置於無陽光直射的冷氣房內，沒摔到也沒撞到，且僅正常充電與使用2、3次，沒想到卻突然冒煙發燙。他事後仍心有餘悸地表示，「幸好沒有在飛機上發生，不然後果不堪設想！！」有網友也留言表示，「這款有個缺點，連續運轉一段時間，手握的地方會發燙，所以太長時間使用搞不好就燒穿機板或溶解線路了。」

照片顯示，該產品型號為「FAN.X05」，在台灣知名網購平台如酷澎（Coupang）、蝦皮等皆有販售，不過價差極大，從229元至1065元不等。

手持電風扇自燃非個案　鋰電池產品怎麼選才安全？

事實上，手持風扇自燃並非個案。本月8日，台鐵區間車上也曾發生旅客手持風扇自燃，列車為此緊急靠站疏散乘客，所幸未造成人員傷亡。針對頻傳的鋰電池自燃事故，台北市消防局呼籲，民眾在購買含有鋰電池的產品時，應認明並選擇貼有商品檢驗標識的合格產品，並嚴格依照使用說明書正確操作與充電。

此外，若有廢棄的鋰電池，應交由資源回收車或合格回收業者妥善處理，並定期檢查電池狀況，才能有效降低火災風險，保障自身安全。

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