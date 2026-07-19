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「這種水超毒」別直接喝！醫示警：恐害腹瀉、嘔吐、血便與脫水

▲▼日本泉水、流水。（圖／CFP）

▲瀑布水、山泉水、溪水即使看起來清澈乾淨，仍都屬於「未處理水」，含菌量非常高。（示意圖／CFP）

文／CTWANT

就像「用嘴吸蛇毒」一樣，某些影視情節的場景在現實生活中最好不要學！胸腔暨重症科醫師黃軒提醒，野外的水源再怎麼清澈明亮，都應一律視為未處理水，不能直接生飲，否則後果恐不堪設想！

黃軒在臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文分享，自己常被問到夏季很多人會去野外，在見到清澈的水源後，能不能學電影演的那樣，喝幾口清凉的水，「我的答案只有一個，瀑布水、山泉水和溪水這些野外水源，再怎麼清澈明亮，都應一律視為未處理水，不能直接生飲。」

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黃軒解釋因為「清澈」只代表水中的泥沙、藻類或懸浮物較少，人類肉眼看不見的「病原體與污染物」其實就在清澈明亮的水源內，這些水源可能已經流經以下汙染源：

1.野生動物、老鼠或家畜活動區，混入糞便、尿液

2.上游露營區、農地、住家或排水處

3.腐敗動植物、動物屍體及土壤

4.暴雨沖刷後受污染的山坡與溪谷

黃軒提到山中清澈的水中可能含有大腸桿菌、沙門氏菌、彎曲桿菌、梨形鞭毛蟲、隱孢子蟲及病毒。「這些微生物非常微小，不一定會讓水變色、產生異味或看起來混濁。梨形鞭毛蟲囊體，甚至可在冷水環境存活數月，飲用受污染的水後可能引起腹瀉。 」

萬一誤食了野外清澈的水源該怎麼辦？黃軒說不同病原，症狀表現可能有所不同，例如「細菌性腸胃炎」就可能在幾小時至數天內出現發燒、腹痛、嘔吐、頻繁腹瀉，沙門氏菌等感染有時會造成血便；「梨形鞭毛蟲感染」則常在飲水後約一至兩週出現反覆腹瀉、腹脹、惡臭或油膩糞便、噁心、疲倦、體重下降的症狀，也可能拖延數週以上；「隱孢子蟲感染」常見大量水瀉、腹部痙攣、噁心、嘔吐及低燒；免疫力低下者可能較嚴重、持續較久。

黃軒表示誤食野外清澈的水源，不一定馬上在幾個小時內發病、可能到幾天之後，什至1至2禮拜才開始發病，如出現高燒、血便、持續嘔吐、劇烈腹痛、腹瀉超過2至3天、明顯脫水、尿量變少等症狀，或患者是幼兒、孕婦、高齡者、免疫功能低下者，應儘快就醫。

就醫時記得要主動告訴醫師，曾經喝過瀑布水、山泉水或溪水？以及飲用日期和地點，黃軒提醒喝了一小口不代表一定會生病，但未經處理的天然水源，都應視為可能受污染的水，會有致病的物質和病毒，一定要秉持最安全的原則，未經處理的水源不直接生飲，需飲用時優先使用「瓶裝水」，就算再怎麼緊急的情況下，天然水源必須先處理再飲用。「你看得見的是清澈野外水源，你看不見的，才是最危險來源」黃軒說道。

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