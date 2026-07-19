日本岡山仰賴台灣客助攻經濟　旅遊業者點出3大優勢

▲日本岡山城。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

日本旅遊潮未減，位於西日本的岡山去年台灣客成長63.4%，位居外國旅客第一，讓原本財政不佳的岡山縣，如今各行各業都得以受惠。旅遊業者分析，岡山具有人潮少、住宿成本低及交通便利等優勢，成功從交通中繼站轉型為旅遊目的地。

根據觀光署統計，今年1至5月赴日旅客達326萬6,568人次，超過整體出國882萬4,133人次三分之一。除了一線城市東京、大阪、福岡及名古屋外，不少旅客也喜愛深入二線城市，其中，位於西日本的岡山為台灣航空業者深耕最久的城市之一。

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台北-岡山航線2016年由台灣虎航開航，今年適逢開航10周年，已達每周9班，近年更開闢高雄-岡山航線。根據日本官方統計，去年台灣旅客總計在岡山住宿28萬2760晚，較2024年成長63.4%，不僅在到訪的外國旅客中占第一，達45.2%，更與占比第二的中國旅客10.8%相差懸殊。

事實上，岡山縣過去財政狀況並不樂觀，岡山縣知事伊原木隆太上任後積極拓展觀光資源，有賴於疫後大量台灣旅客到訪，讓各行各業都能雨露均霑，適逢航線10周年更投入大量經費與虎航打造彩繪機。他更表示，台灣旅客如今在經濟、文化及觀光等領域，都已成為岡山縣不可或缺的一部分。

▲▼岡山採白桃體驗及招財貓美術館均受台灣人喜愛。（圖／記者周湘芸攝）

岡山盛產白桃，每年7至9月產季吸引不少旅客到訪。果園「桃茂實苑」業者表示，過去採桃體驗以日本人居多，近年也有越來越多台灣、香港旅客到訪。招財貓美術館位於山上，從市區搭乘計程車前往要價約4000日圓，業者表示，台灣人特別喜歡「幸運」的東西，近年到訪人數已在外國旅客中占8成，其中又以家庭客居多。

疫後旅遊型態改變，不少旅客除了深入探索，也偏好能親自體驗的行程。高田織物在兒島打造「FLAT」，讓旅客動手製作鑰匙圈等實用小物，吸引不少手作迷到訪；Betty Smith牛仔褲博物館也提供客製化布料、打版的牛仔服飾，成品還會協助寄回台灣，即便價格不便宜，也讓不少旅客願意掏錢體驗。

▲▼高田織物及Betty Smith牛仔褲博物館提供旅客手作體驗。（圖／記者周湘芸攝）



日本旅遊業者、中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，岡山近年快速崛起，關鍵不在於新增單一景點，而是成功從過去的交通中繼站，轉型為可停留二至三晚的完整旅遊目的地。

李奇嶽指出，岡山位居關西、山陰、山陽及四國的交通樞紐，除可串聯倉敷、瀨戶內海藝術島，也能結合水果採摘、備前燒、兒島牛仔文化及地方美食，形成兼具文化、體驗與慢旅行的產品。相較大阪、京都等熱門城市，岡山具有人潮較少、住宿成本較低及交通便利等優勢，正符合疫後旅客追求深度及分散旅遊的需求。

李奇嶽分析，岡山疫後最大的改變，是從「路過的城市」成為「值得專程造訪的目的地」，未來熊本、高知、秋田、山形、大分及福島等城市，若能持續強化直航、區域串聯及地方體驗，也具備成為下一波日本二線旅遊城市的潛力。