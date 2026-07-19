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F-35隱身神話遇挑戰？　JY-27V不但抓得到還能引導武器打擊

▲▼JY-27V高機動米波警戒雷達。（圖／翻攝自大陸網站）

▲JY-27V高機動米波警戒雷達可10分鐘內完成快速架收。（圖／翻攝自大陸網站）

軍武中心／綜合報導

專抓美國隱身戰機，《央視網》披露由中國電科38所推出的JY-27V高機動米波警戒雷達，現已能做到探測捕獲極度隱身目標，同時還可以高精度引導武器系統進行打擊。中國反隱身雷達從「看得到」升級「打得到」，陸媒盛讚，這幾乎直接宣告傳統隱身戰機神話的破滅。

據了解，JY-27V採用低頻段、大功率孔徑以及精細智能化算法，三合一的技術組合，徹底解決米波雷達精度不足難題，探測對象從隱身目標升級到「極度隱身目標」，也就是雷達反射截面積小於0.001平方米的級別。這意味著JY-27V單槍匹馬就能完成從發現到引導開火的全過程，可直接提供防空導彈高精度參數。

中國近年致力於研製反隱身雷達，無疑是針對美國的F-22及F-35，現今隱身戰機的隱身塗層主要規避X波段和S波段的火控雷達，但遇上JY-27V這類的米波雷達前就會觸發「諧振效應」，雷達反射面積直接暴漲上百倍。報導指出，JY-27V能在300公里外精準鎖定F-22，對F-35的探測距離更是能達到390公里，綜合探測距離突破500公里，這代表兩款隱身戰機尚未飛到發射武器的安全距離，就已被牢牢盯死。

F-35A。（圖／美國空軍）

▲▼F-35A。（圖／美國空軍）

資料顯示，JY-27系列一共衍生出三個型號，包含JY-27、JY-27A以及最新型號JY-27V。第一代的JY-27工作在VHF波段，存在傳統米波雷達低仰角盲區大、空域覆蓋不連續、測高精度差的通病。JY-27A則實現數字化升級，採用二維數字有源相控陣技術，並具備三坐標探測能力，能為戰機提供高精度引導。

最新的JY-27V實現不僅抓得到隱身目標，還能引導導彈直接打過去。此外，其採用可折疊大陣面天線設計，具備 手風琴式靜音折疊 功能，10分鐘以內就能完成快速架收。有報道甚至稱可在5分鐘內完成部署或收起，解決傳統米波雷達因天線巨大、機動性差，一旦部署位置暴露就成活靶子的缺點，實現打完就跑、跑完再打，增加敵軍定位進而摧毀的難度。

▼在珠海航展亮相的防空雷達JY-27A。（圖／翻攝自中國電科）

▲▼在珠海航展亮相的防空雷達JY-27A。（圖／翻攝自中國電科）

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