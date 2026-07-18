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三星、SK海力士被盯上！韓媒爆美要求「AI超額分潤」　超狂邏輯曝

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

美韓半導體合作傳出新爭議。南韓知情人士表示，美國官員日前向南韓政府主張，美國企業大量採購南韓AI晶片，是三星電子與SK海力士獲利的重要因素，因此美方也應分享兩家公司因AI熱潮帶來的龐大利潤，引發外界關注。

美官員：美企也有貢獻

根據《韓國時報》報導，知情人士透露，美國副貿易代表史威澤（Rick Switzer）上月與南韓產業通商資源部長呂翰九會面時表示，美國企業大量採購南韓半導體，對三星電子與SK海力士創造獲利具有實質貢獻。

消息人士指出，美方認為，如果南韓國內合作廠商有資格分享晶片企業的超額利潤，美國企業同樣應獲得相應利益。

▲▼ 三星電子。（圖／路透）

▲韓國時報報導稱，美方要求分享三星、SK海力士的AI超額利潤。（圖／路透）

南韓政府未證實內容

報導指出，一名南韓政府高層官員證實，美方確實提出過相關主張，但未透露更多細節。美國貿易代表署（USTR）、商務部及財政部目前均未做出回應。

南韓產業通商資源部則表示，並不了解相關情況，並強調產業合作仍應依循商業合理性與市場機制推動。

半導體出口大幅成長

官方統計顯示，今年上半年南韓半導體出口達1924.3億美元，年增162.5％，創歷史新高，其中對美出口達264億美元，年增91.3％。

6月單月出口表現更為亮眼，半導體出口達448.2億美元，較去年同期大增199.2％；對美出口則暴增377.2％，顯示AI需求持續推升美國市場採購力道。

▲▼SK Hynix,海力士。（圖／路透社）

▲韓國時報報導稱，美方要求分享三星、SK海力士的AI超額利潤。（圖／路透）

美國持續要求赴美設廠

除了傳出利潤分享主張外，美國政府近來也持續要求南韓晶片業者擴大在美投資。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）日前公開呼籲三星電子與SK海力士赴美興建記憶體晶圓廠，以配合川普政府推動半導體製造回流政策。

目前兩家公司雖已宣布多項對美投資計畫，但尚未規劃在美國興建先進DRAM或NAND Flash晶圓廠。

南韓也掀超額利潤討論

值得注意的是，南韓國內近期也持續討論AI晶片熱潮帶來的「超額利潤」是否應回饋供應鏈夥伴，甚至全民。支持者認為，政府投入大量公共資源建設半導體基礎設施，因此企業創造的部分收益應回饋社會；相關議題目前仍在討論階段。

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