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人夫偷吃超嫩女同事！出差完「工作場所發生關係」

▲偷情、出軌、外遇。（示意圖／達志影像）

▲嘉義一名已婚男子與年輕女同事交往、發生關係，妻子得知後氣得提告。（示意圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

嘉義一名人妻結婚10年、育有4名子女，卻發現丈夫背著自己與女同事發展婚外情，兩人不僅多次發生性關係，男方還不斷描繪未來，甚至承諾「只要妳不提分開，我們就會在一起很久」。人妻得知後怒提侵害配偶權訴訟，嘉義地院審理後，判女同事須賠償10萬元精神慰撫金。

超嫩女同事誤信真愛　人妻驚見婚外情

根據判決書內容，人妻小晴（化名）與丈夫阿凱（化名）2015年2月結婚，婚後育有4名子女，婚姻關係持續至今。沒想到，阿凱2024年間卻與在同公司任職、極為年輕的女同事小柔（化名）開始往來，兩人逐漸發展成戀人關係，氣得小晴提出告訴。

小柔對此坦承，2人是從2023年開始有互動，2024年間阿凱某次出差，她留在公司的餐廳等候對方回來，後來又在阿凱的提議下，到工作場所的2樓聊天。期間阿凱突然表明想發生關係，她為了趕緊打發完回家，才會答應下來。此後2人便開始交往、也多次發生關係，不過一直都不曉得阿凱已婚，直到交往一段時間、被同事提醒才知情。

「只要別提分手」　明知已婚仍繼續交往

不過，小柔後續也向小晴坦承，即便得知阿凱已婚，仍然放不下這段關係，自己曾告知阿凱「一直被隱藏，心裡很不好受，我也想被公開」，但阿凱始終不願意。

▲偷情、出軌、外遇。（示意圖／達志影像）

▲嘉義一名已婚男子與年輕女同事交往、發生關係，妻子得知後氣得提告。（示意圖／達志影像）

小柔還透露，在交往期間談到這段感情的未來時，阿凱不斷出言安撫，只要她不離開、背叛的話，2人就能長遠走下去，甚至還搬出神明表示，「神明說我們會在一起很久，但妳要懂事一點。」

更讓小晴心碎的是，小柔還告訴她，曾直接問阿凱，若是真的走到「二選一」的地步，阿凱會選擇跟誰繼續下去。阿凱則回答小柔「我會選擇妳，但妳要接受我有小孩」。

辯稱遭強迫　法院仍認侵害配偶權

面對小晴的求償，小柔則辯稱，第一次發生性關係時曾拒絕阿凱，甚至懷疑自己遭性侵，事後也曾向警方提出告訴。她強調，自己交往初期不知道阿凱已婚，得知真相後曾多次提出分手，但阿凱不斷挽留，還曾到住處堵人、跟蹤，讓她不敢完全斷絕聯絡。

不過，法官檢視社群軟體對話紀錄後認為，雖然無法證明小柔第一次與阿凱發生性關係時，就已經知道對方已婚，但從後續對話可明確認定，她得知阿凱已有妻小後，仍持續與對方交往，互動早已超越一般男女朋友正常社交範圍，已侵害人妻的配偶權。

求償50萬遭酌減　法官判賠10萬元

法院審酌，小柔雖然案發時年紀尚輕，但已經工作，依照心智成熟程度，足以判斷與已婚男子持續發展親密關係，將侵害他人婚姻與配偶權，因此不能免除賠償責任。

法官綜合雙方身分、經濟能力、家庭狀況，以及侵權情節與對小晴婚姻造成的影響後，認為小晴請求50萬元精神慰撫金過高，最終酌減判決小柔應賠償10萬元，全案仍可上訴。

 
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