知名家具電商無預警倒閉！北市府急發消費警訊　恐上百人受害

▲HOMEE合宜家居。（圖／翻攝自Google Maps）



記者董美琪／綜合報導

台北市政府法務局今（18）日發布消費警訊，指出由合宜家居股份有限公司經營的電商平台「HOMEE合宜家居」疑似無預警停業，引發消費者擔憂。消保官提醒，曾向該平台消費的民眾應妥善保存訂單、付款紀錄等相關資料，若業者未辦理退款，可依法向法院聲請支付命令或提起民事訴訟求償；若是以信用卡付款，也可儘速向發卡銀行申請爭議款，爭取自身權益。

有民眾陳情指控HOMEE合宜家居收款未出貨，內部人士估下半年待出貨訂單逾400萬元、恐有上百名消費者受影響。

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法務局表示，消保官於7月17日下午偕同台北市商業處前往合宜家居股份有限公司登記地址進行聯合稽查，但現場辦公室大門深鎖。據大樓管理人員表示，該公司近期已無人員進出，現場也未見營運跡象。

法務局 指出 ，考量目前狀況，相關消費爭議恐難透過訴訟外協調方式處理。若消費者是以現金或匯款付款，可向法院聲請支付命令，請求返還尚未履行的款項；若是使用信用卡付款，則應把握時效，盡快向發卡銀行提出爭議款申請，以降低損失。

法務局也提醒，民眾若有相關消費糾紛或需要協助，可撥打消費者服務專線1950，或1999轉7812洽詢，尋求消費諮詢及相關協助，維護自身消費權益。