堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

▲台鐵明天中午前正常行駛。（示意圖／台鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

萬里溪堰塞湖已達警戒水位，原預估20日凌晨溢流，不過花蓮山區午後雷雨讓堰塞湖入流量增加，溢流時間可能提前至明天(19日)中午12時。台鐵公司表示，明天中午前全線各級列車正常行駛，中午12時後行車資訊，將於明日上午10時公布。

依據林保署最新資訊研判，堰塞湖水位到達壩頂之預估時間，將會隨降雨影響入流量而變動，溢流時間不斷出現變數，最新預估可能最快明天中午溢流。

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台鐵公司表示，因應萬里溪堰塞湖蓄水量已達溢流警戒水位，為保障旅客權益，凡於115年7月16日（含）後申請退票，且乘車日期為7月16日至19日，車票起訖站位於花蓮至臺東沿線各站區間者，可於一年內辦理全額退票免收手續費。

此外，透過網路或APP退票之旅客，退票手續費將由台鐵公司統一辦理退還原刷卡帳戶。另因本次事件影響行程，與花東區間車票相關聯之車票申請一併退票者，亦可辦理全額退費。

台鐵明(19)日12時前列車行駛概況如下：

一、 西部幹線：

(一) 對號列車：正常行駛。

(二) 非對號列車：正常行駛。

二、 東部幹線：

(一) 對號列車：正常行駛。

(二) 非對號列車：正常行駛。

三、 南迴線：

(一) 對號列車：正常行駛。

(二) 非對號列車：正常行駛。

四、 支線：正常行駛。

五、 觀光列車：正常行駛。