「整車飲料山」震撼畫面看呆！超狂千杯大單曝光　老闆現身揭真相

▲一名網友直擊麻古茶坊一次出貨整車手搖飲，畫面曝光吸引超過6萬人按讚，網友全看傻。（圖／網友hcl0910_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）



網搜小組／董美琪報導

一名網友在Threads分享，自己目擊一輛貨車載滿整車手搖飲送往店家，只見一箱箱飲料堆滿推車，數量讓人當場看呆，忍不住直呼「第一次看到有人訂飲料訂這麼多杯！！！我都想來一杯了。」照片曝光後吸引超過6萬人按讚，不少網友猜測究竟是哪間公司一次訂了這麼多飲料。

原PO後續透露，拍攝地點是麻古茶坊新莊中原店，猜想「不知道是不是有人中獎」。貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「第一次看到這樣送飲料的」、「那家店營業額應該也灌爆了」、「員工倒地了吧」、「這應該是送大巨蛋嗎」、「看起來約1000杯」。

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就在網友熱烈討論時，自稱老闆的帳號現身留言，透露這批飲料是提供給中職明星賽的大型訂單，並表示由2家門市共同製作。對於網友估計約有1000杯飲料，他則笑回「太少了」。

此外，不少網友也把焦點放在店員身上，笑稱「這種訂單店員應該做到手軟」。面對外界關心員工待遇，老闆則回覆「哈哈哈他們時薪400繼續上班」，掀起熱議。

此外，老闆指出，飲料是以花費不少運費請冷凍物流協助配送，以確保品質。不少網友看完後也紛紛留言表示，「中職明星賽真的很有排場」、「這種訂單店員應該做到手軟」、「原來大型活動都是這樣出貨」、「這種等級的訂單真的第一次看到」。