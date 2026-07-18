　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 交通

「整車飲料山」震撼畫面看呆！超狂千杯大單曝光　老闆現身揭真相

▲▼一名網友直擊麻古茶坊一次出貨整車手搖飲，畫面曝光吸引超過6萬人按讚，網友全看傻。（圖／網友hcl0910_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲一名網友直擊麻古茶坊一次出貨整車手搖飲，畫面曝光吸引超過6萬人按讚，網友全看傻。（圖／網友hcl0910_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）

網搜小組／董美琪報導

一名網友在Threads分享，自己目擊一輛貨車載滿整車手搖飲送往店家，只見一箱箱飲料堆滿推車，數量讓人當場看呆，忍不住直呼「第一次看到有人訂飲料訂這麼多杯！！！我都想來一杯了。」照片曝光後吸引超過6萬人按讚，不少網友猜測究竟是哪間公司一次訂了這麼多飲料。

原PO後續透露，拍攝地點是麻古茶坊新莊中原店，猜想「不知道是不是有人中獎」。貼文曝光後，許多網友紛紛留言，「第一次看到這樣送飲料的」、「那家店營業額應該也灌爆了」、「員工倒地了吧」、「這應該是送大巨蛋嗎」、「看起來約1000杯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就在網友熱烈討論時，自稱老闆的帳號現身留言，透露這批飲料是提供給中職明星賽的大型訂單，並表示由2家門市共同製作。對於網友估計約有1000杯飲料，他則笑回「太少了」。

此外，不少網友也把焦點放在店員身上，笑稱「這種訂單店員應該做到手軟」。面對外界關心員工待遇，老闆則回覆「哈哈哈他們時薪400繼續上班」，掀起熱議。

▲▼一名網友直擊麻古茶坊一次出貨整車手搖飲，畫面曝光吸引超過6萬人按讚，網友全看傻。（圖／網友hcl0910_提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

此外，老闆指出，飲料是以花費不少運費請冷凍物流協助配送，以確保品質。不少網友看完後也紛紛留言表示，「中職明星賽真的很有排場」、「這種訂單店員應該做到手軟」、「原來大型活動都是這樣出貨」、「這種等級的訂單真的第一次看到」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
郭天信魔咒9連敗苦笑「每個人都在笑」　求換球衣蔡其昌秒脫
台股航太大廠發布重訊！　宣布終止興櫃
快訊／郭天信魔咒9連敗！明星隊4比7遭中華隊逆轉
快訊／萬里溪堰塞湖紅色警戒　花蓮明部分地區停班停課
藍正龍向S媽致歉：阿姨對不起
「整車飲料山」震撼畫面看呆！　超狂千杯大單曝光
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

「整車飲料山」震撼畫面看呆！超狂千杯大單曝光　老闆現身揭真相

北捷月台突竄火光！目擊者：像蝴蝶炮聲　行動電源起火驚魂

公婆逼「在廁所吹頭髮」房間禁止　她怕觸電被嗆：死好

二伯Hahababy抄襲風波繼續燒！　第4家日牌證實：已交內部調查

35m大鯨魚翱翔天空！旗津風箏節從早嗨到晚　氣墊水樂園免費玩

女友洗完澡「香爆整間浴室」！大票狂搖頭：流汗味道更重

明日中部以北「防午後豪雨」　下周可能有颱風

朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」　兩派吵翻：再加糖太可怕

快訊／雨彈升級　17縣市豪大雨特報

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

「整車飲料山」震撼畫面看呆！超狂千杯大單曝光　老闆現身揭真相

北捷月台突竄火光！目擊者：像蝴蝶炮聲　行動電源起火驚魂

公婆逼「在廁所吹頭髮」房間禁止　她怕觸電被嗆：死好

二伯Hahababy抄襲風波繼續燒！　第4家日牌證實：已交內部調查

35m大鯨魚翱翔天空！旗津風箏節從早嗨到晚　氣墊水樂園免費玩

女友洗完澡「香爆整間浴室」！大票狂搖頭：流汗味道更重

明日中部以北「防午後豪雨」　下周可能有颱風

朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」　兩派吵翻：再加糖太可怕

快訊／雨彈升級　17縣市豪大雨特報

只要還在走就不會停！林書荷重傷回歸、再戰亞運傳經驗

「停止殺死遊戲」新曙光法案誕生　巴西政界挺身護玩家權益

堰塞湖估最快明午溢流　台鐵12時前全線正常行駛

林岳平笑稱自帶「空襲警報」！130公里變餵球　謝謝張士綸捧場

郭天信9連敗魔咒難解！陳鏞基搬「國父革命」救援：11次才成功

籃籃出國脫了！　「胸下挖空炸事業線」真實身材全被拍

郭天信魔咒9連敗苦笑「每個人都在笑」　求換球衣蔡其昌秒脫

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

亞運扛自由球員掀討論！許菀芸高EQ說只想在上場好好發揮

楊大正正式宣佈「我是不婚主義者」　團員認證：不然怎會結兩次婚

沈玉琳被老婆偷賣車氣噗噗　價格砍半哀求「不知道能活多久」

生活熱門新聞

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

0050逼近百元「一票人手癢了」　存股族最怕1件事

財經作家揭「沒賣2檔ETF」：每次大跌都很開心

日本妹來台大解放「連7天素顏」！大票人秒懂

聊天愛打「～」符號　一票愣：討厭鬼才用

快訊／雨區擴大　17縣市大雨特報

快訊／14縣市大雨特報　防雷擊、強陣風

明日中部以北「防午後豪雨」　下周可能有颱風

台股血崩！股市小白「心動想進場」　才1小時嚇壞報警

快訊／大雷雨炸北部4縣市　國家警報響

更多熱門

相關新聞

快訊／郭天信魔咒9連敗！明星隊4比7遭中華隊逆轉

快訊／郭天信魔咒9連敗！明星隊4比7遭中華隊逆轉

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋精彩登場，首戰吸引滿場4萬名觀眾同樂。明星隊2局上率先突破僵局，生涯首度以第4棒先發的江坤宇敲出三壘安打，隨後郭天信擊出適時安打送回全場第1分，幫助明星隊取得1比0領先。

平野惠一送水跌倒還自己喝掉！王政順真的渴了

平野惠一送水跌倒還自己喝掉！王政順真的渴了

朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」！兩派吵翻了

朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」！兩派吵翻了

王念好神準賽找後藤光尊幫忙差點墊底

王念好神準賽找後藤光尊幫忙差點墊底

江坤宇升格爸爸每天被女兒融化！

江坤宇升格爸爸每天被女兒融化！

關鍵字：

手搖飲中職明星賽大量訂單冷凍物流麻古茶坊

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

抗癌網紅黃橞逝世！曾被斷言「僅剩3個月」堅強抗病

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面