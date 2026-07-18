雨彈澆不熄熱情！屏東夏日泡泡趴湧3000人 千禧公園秒變大型水樂園

▲屏東市公所「夏日泡泡趴」熱鬧登場。（圖／屏東市公所提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市年度親水盛事「夏日泡泡趴」18日下午在千禧公園熱鬧登場，儘管活動前一度下起大雨，仍澆不熄民眾熱情，吸引超過3000名大小朋友到場戲水同樂。現場除大型滑水道、泡泡派對及DIY體驗外，還有闖關遊戲、文創市集及免費雞蛋冰，讓千禧公園化身大型水樂園，歡笑聲不斷。

開幕活動由「大黃蜂」與「巨型恐龍-阿暴」震撼現身，立刻引爆全場尖叫聲，吸睛度破表。開幕儀式由屏東市長周佳琪與現場貴賓，帶領200位小朋友一同高舉泡泡槍啟動數以萬計的泡泡，同時發射、漫天飛舞，將現場氣氛瞬間推向最高點，為活動揭開璀璨序幕。

今年特別規劃的DIY體驗區「泡泡科學」更是活動一大亮點。活動融入環保意識，指導參與家庭利用環保洗劑調配黃金比例泡泡水，並將回收資源物件改造為「巨型吹泡泡工具」。當各式巨型泡泡在千禧公園空中綻放，現場頓時增添了一抹夢幻色彩。而周邊闖關互動區同樣湧現排隊人潮，當民眾挑戰丟水球、水槍打擊、障礙穿越、字母搜尋、平衡木運送等四大趣味關卡，順利通關、拿到主辦單位準備的限量泡泡槍時，臉上洋溢著完成闖關後的喜悅與滿足感。

參與民眾則一邊品嘗拍照打卡免費兌換而來的清涼雞蛋冰，一邊開心地表示：「市公所舉辦的夏日泡泡趴一年比一年精彩，不僅能讓孩子盡情戲水，也為全家人的暑假生活增添了美好回憶。」孩子們也興奮的表示：「這是最棒的暑假回憶!」

屏東市長周佳琪表示，自上任以來便積極催生「夏日泡泡趴」，初衷在於鼓勵鄉親朋友在暑假期間，帶領孩子走向戶外、擁抱大自然，遠離3C產品，達到舒活身心的效果。周佳琪強調，市公所團隊對活動的安全極為重視，針對每個戲水場域皆進行嚴格把關，且為了讓活動內容更勝以往，更特別串聯了趣味闖關遊戲、手作DIY體驗區，以及多元豐富的文創市集，期盼透過公所團隊的精心規劃，能讓鄉親在炎夏中享受充滿童趣的親水體驗，並在歡樂的互動中拉近親子距離，度過一個充實、悠閒的暑假週末假期。