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拒為無效撒幣背書！國民黨團要求食藥署提改善計畫：否則凍刪預算

食藥署署長姜至剛。（圖／記者趙于婷攝）

▲國民黨立院黨團要求提出改善方案，否則會凍結或刪減相關預算。（資料照／記者趙于婷攝）

記者柯振中／綜合報導

中國國民黨立法院黨團18日發布新聞稿，針對衛福部食藥署預算暴增提出質疑。黨團強調，預算編列已從112年的32億元成長至115年的67億元，成長幅度高達86％，但食安管理效能卻未見顯著提升，黨團將嚴格把關，要求行政部門針對審計部指出之缺失提出具體改善方案，否則將對相關預算予以凍結或刪減。

質疑資源配置不當　痛批系統形同廢鐵

國民黨團指出，根據審計部112年度總決算審核報告，食藥署斥資10億元建置的「食品雲」系統覆蓋率偏低，業者未落實登錄情形嚴重。黨團直指，該系統在面對重大食安事件時，根本無法精準追蹤問題產品流向，投入龐大預算卻換來漏洞百出的管理機制，顯見行政效率嚴重失靈。

捍衛食安稽查預算　拒絕為無效撒幣背書

國民黨團嚴正澄清，絕非全面反對食藥署預算，而是百分之百支持第一線食安稽查人力及檢驗設備的經費。黨團主張公帑應花在刀口上，針對食藥署在管理制度上的怠惰，若無法提出有效的究責與改善計畫，黨團將堅決針對相關行政業務與資訊系統預算，採取凍結或刪減行動，拒絕為無能的官僚體系買單。

要求預算審議前　提出具體究責方案

針對115年度食安預算，國民黨團強烈要求衛福部及食藥署在預算三讀前，必須針對管理缺失提出具體改善策略。黨團強調，在野黨為人民看緊荷包為天職，若行政部門僅以空洞口號掩飾管理失能，國民黨團將發揮強力監督功能，確保每一分公帑均能真正落實於食安保障，而非淪為無效撒幣的官僚花費。

 
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