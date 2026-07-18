725上凱道反毒油　蔣萬安明赴台中拜會盧秀燕

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

中聯致癌油風波持續延燒，台北市長蔣萬安多次砲打中央，要總統賴清德道歉、卓榮泰下台，17日更跳出來串聯藍白陣營，號召民眾725上街表達不滿。趕在下周六活動開始前，北市府今（18日）晚間臨時新增行程，蔣萬安19日上午將赴台中拜會台中市長盧秀燕。

蔣萬安19日上午本預計出席議員汪志冰舉辦的「志冰盃」國小桌球賽，但今晚間市府宣布，蔣萬安明上午將就中聯毒油案拜會盧秀燕。

蔣萬安日前在臉書表示，毒油案發生至今半個多月，中央政府仍然無法給人民一個真相，無法清楚說明整起事件的原因。今年4月到6月，究竟有多少批問題油品流入市面、被民眾吃下肚？難道1月到3月的油品就完全沒有問題嗎？除了這次出事的中聯油脂，其他上游油品業者，中央有沒有全面清查？有沒有全面檢驗？有沒有確認市面上其他油品的安全？

蔣萬安說，中央處理速度如此緩慢，不僅讓人民持續暴露在食安風險之中，更令人擔心，恐怕給了相關業者足夠的時間串證、滅證。然而，中央政府從上到下，至今竟沒有人願意為這場重大食安風暴負起政治責任。就連卓榮泰院長，也只針對「一個問題批號」道歉。但人民究竟吃下多少來自問題批號的毒油？

「我認為，卓榮泰院長不能只有道歉，更應該負起政治責任，下台負責。」蔣萬安強調，面對食安議題，不能再任由中央政府吃人夠夠。中央政府不願積極處理，人民就必須採取自救行動。因此要呼籲所有關心食安的民眾，7月25日一起站上凱道。