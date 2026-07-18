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20歲護理師暑假打工「賺100賠3萬」！刑事局示警新詐騙手法

▲▼手機詐騙,偷情,滑手機,秘密訊息,不法交易。（圖／記者周宸亘攝）

▲刑事局分享暑期打工遭詐案例，提醒民眾不要上當。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者柯振中／綜合報導

暑假打工旺季到來，不少學生及社會新鮮人積極求職，詐騙集團也趁機透過臉書（Facebook）、Instagram等社群平台刊登「在家賺佣金」、「購買商品轉售賺價差」等假徵才廣告，以小額佣金博取信任，再誘騙被害人匯款投資。刑事局提醒，民眾若遇到標榜高薪、免經驗、遠端工作的求職資訊，務必提高警覺，以免落入詐騙陷阱。

女護理師上當　匯3萬元難領回

刑事局表示，詐騙集團常利用暑假求職潮，在網路刊登「在家賺佣金」、「商品轉售賺價差」等廣告，吸引有打工需求的民眾加入LINE群組，再以輕鬆賺錢為話術，一步步誘導被害人投入資金。

刑事局分享案例指出，北部一名20多歲護理師在網路看到「轉售商品賺價差」廣告後加入LINE群組，不到一天便順利收到100元佣金，因此卸下戒心。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲刑事局分享暑期打工遭詐案例，提醒民眾不要上當。（示意圖／記者周宸亘攝）

慎防高薪話術　有疑問先撥165

群組管理員隨後又以「升級正式經銷商」可獲得更高收益為由，要求她先匯款3萬元作為進貨成本。待她欲提領本金時，對方又以必須完成3次經銷才能出金為由拖延，她才驚覺遭到「養、套、殺」手法詐騙，立即向警方報案。

刑事局提醒，若求職廣告標榜高薪、免經驗、輕鬆遠端工作，或先發放小額佣金再要求加碼投資，都可能是詐騙集團慣用手法，民眾切勿因小利而放下戒心。

警方也呼籲，切勿將金融卡、帳戶或密碼交給他人，以免淪為詐騙集團洗錢工具。若對求職資訊存有疑慮，可先行查證，並撥打165反詐騙專線或110尋求協助；此外，也可透過「165打詐儀錶板」AI智能客服查詢網站安全性及辨識詐騙風險。

 
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