二伯Hahababy抄襲風波繼續燒！　第4家日牌證實：已交內部調查

圖文／鏡週刊

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的品牌「Hahababy」，近期深陷疑似抄襲日本設計的風波，事件不僅引發網友輿論海嘯，更有熱心粉絲主動將商品對比圖寄給原廠求證，目前已有第4家日系品牌「HELLO.SANFRANCISCO」於17日正式回應，證實已將相關資料轉交內部部門調查。

這起抄襲風波源於Threads網友「冰島貓」的揭發，該網友整理了多組hahababy商品與日本原創設計的對比圖，並主動聯繫各家品牌尋求說法，隨著事件持續發酵，日本品牌方的態度備受關注。

其中，SOU・SOU透露早在4年前便已關注該品牌設計，MARKEY'S則揚言若有必要將採取行動，niko and...則承諾會審慎評估，如今HELLO.SANFRANCISCO也發函致謝，並表示已將比對資料移交內部部門，將進一步確認事實經過。

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儘管HELLO.SANFRANCISCO在信中強調「基於內部作業與相關規定，可能無法逐一向外界說明」，但該品牌的加入，無疑讓這場風波的殺傷力進一步擴大，面對4家國際品牌接連表態，蔡阿嘎與二伯至今未對最新的進展作出正式回應。

此事在社群平台上引發強烈反彈，有網友激動表示「看來日本方真的有重視」，也有網友嘲諷「他們真的有什麼是自己的創意嗎？現在都不出來解釋，真的是超級糟糕」，部分理性網友則分析「目前看日本方的回應都很官腔，知道設計被抄襲，但不一定會有後續提告動作」。



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