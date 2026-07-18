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天母貴婦當街遭搶LV包！歹徒換捷運、台鐵逃亡　警追3小時逮人

記者邱中岳、董美琪／台北報導

士林分局天母派出所17日下午2時許接獲民眾報案，指出天玉街發生一起強盜案件。警方調查發現，53歲顧姓男子涉嫌犯案後，騎乘機車迅速離開現場，疑為躲避追查，途中多次更換移動方式，企圖逃離警方掌握。

警方指出，當時一名身穿黃色連衣裙的婦人獨自走在天玉街16巷附近，由於午後天氣炎熱，路上行人不多，顧嫌突然騎車靠近並下車，以頭戴全罩式安全帽遮掩身分，隨後出手搶奪婦人手中的LV皮包。雙方發生拉扯後，顧嫌搶走包包，立即騎車離開現場。

▲▼天母發生搶案，一名婦人手上的LV皮包遭歹徒當街搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲天母發生搶案，一名婦人手上的LV皮包遭歹徒當街搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

案發後，士林分局隨即成立專案小組，結合刑事警察大隊、捷運警察隊及鐵路警察局等單位展開追查。警方透過調閱沿線監視器畫面、科技偵查及情資整合，逐步還原顧嫌逃跑路線。

警方追查發現，顧嫌先騎車前往石牌圖書館附近，之後改以步行方式前往明德捷運站，搭乘捷運抵達台北車站，再轉乘台鐵前往新北市樹林地區，企圖藉由轉換交通工具躲避查緝。

▲▼天母發生搶案，一名婦人手上的LV皮包遭歹徒當街搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲嫌犯一路換交通工具，從天母逃到捷運、台鐵轉往樹林最終落網。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）

警方鎖定行蹤後，於當日下午5時許在新北市樹林區成功逮捕顧嫌，現場查扣遭害婦人遭搶的LV皮包、涉案機車及刀械等相關證物。從案件發生到查獲犯嫌，警方僅花費約3小時完成追緝。警方初步了解，顧嫌目前無業，詳細案情仍待進一步釐清。

▲▼天母發生搶案，一名婦人手上的LV皮包遭歹徒當街搶走。（圖／記者邱中岳翻攝）

士林分局表示，對於暴力犯罪案件將持續採取嚴正查緝態度，透過快速受理、科技偵查與跨單位合作方式，強化治安維護工作，保障民眾生命、身體及財產安全，避免犯罪行為危害社會。

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