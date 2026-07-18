「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

▲新北市長侯友宜 。（圖／記者劉耿豪攝）

政治中心／新北報導

中聯致癌油事件延燒，行政院長卓榮泰今（18日）表示，宜蘭縣近日查獲新批號的毒油，「難道其他縣市沒有嗎？但迄今未見其他縣市真的用心在查察」。對此，新北市長侯友宜反駁，這種說法抹煞了第一線同仁的辛苦；食安問題不是政治問題，更不是推卸責任的問題，「不要再用政治口水，掩蓋食安問題。」另外對於是否725上凱道，侯友宜僅稱「我們一起加油，讓食安做更到位」。

侯友宜今出席「新北海派－深澳小卷季」產季起跑活動，被媒體問到卓榮泰說，宜蘭查獲新批號的毒油，然後質疑其他地方沒有認真查？侯友宜表示，這種說法抹煞了第一線同仁的辛苦。侯表示，所有資訊的揭露方式都像擠壓式的，所以同仁從一開始就如大海撈針全力查察，日夜不放棄。尤其新北市面對食安議題，一定採取最嚴格的標準來檢驗，因此動用了教育局、衛生局相關單位做了全面的聯合稽查，只要查到有疑慮的，一律下架，從不寬貸。

侯友宜指出，這麼長的時間同仁都是全力以赴，同仁的辛苦他點滴在心頭。而他在這裡要特別強調，食安的議題不是政治問題，更不是推卸責任問題。食安問題是民眾最關心的問題，所以把食安漏洞補起來，讓民眾吃得安心，這才是政府該有的態度。面對食安的漏洞全力的把它做到位，不要再用政治口水的方式掩蓋了食安問題。

不過當被問到725是否會上凱道時，侯友宜並未明確表態，僅說「謝謝大家，我們一起加油，讓食安做更到位」。