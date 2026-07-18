造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

記者劉昌松、柯振中／台北報導

中聯油脂大豆沙拉油含致癌物事件衍生網路造謠案。台北地檢署17日依《食品安全衛生管理法》將涉嫌散布不實訊息的許姓男子移送法辦，訊後諭知新台幣10萬元交保。不過，許姓被告直到18日凌晨仍覓保無著，檢察官審酌其所犯為最重本刑3年以下之罪，且不實社群媒體貼文已移除下架，所生危害非鉅，18日凌晨決定改諭知限制住居，並命其不得再犯。

涉犯三年以下輕罪 考量貼文下架危害非鉅改限住居

台北地檢署針對許姓被告的最新強制處分表示，被告雖經檢察官原先諭知交保10萬元，但直到18日凌晨為止，依舊無法籌得保金。檢察官審酌案情後認為，被告所觸犯的法條為最重本刑3年以下有期徒刑之罪，目前相關犯罪事實已經釐清。

▼Threads上傳出衛福部隱匿中聯致癌油訊息的假訊息。（圖／食藥署提供）



此外，辦案人員已依法扣押其手機以保全關鍵證據，且該篇不實的社群媒體貼文也已經全數移除下架，認定其所產生的危害並非巨大。基於上述考量，檢方決定改諭知限制住居處分，並嚴令其不得再犯。

偽稱吹哨者爆假料 檢調聯手溯源逮捕送辦

本案源於社群平台Threads先前出現一則自稱「中聯吹哨者爆料」的不實貼文，謊稱中聯油脂4月就驗出致癌物超標，通報主管機關後，賴總統卻透過大亞傳話要求所有人保密、不必通報台中市政府，甚至宣稱保密主因是衛福部5月要參加世衛大會。

衛生福利部食品藥物管理署對此嚴正駁斥，澄清是在6月30日傍晚首度接獲中聯通報，第一時間就依法啟動調查並勒令停產。

▼網路上傳出為世衛大會隱匿致癌油的假消息，男子因覓保無著，改為限制住居。（圖／記者劉昌松攝）



由於此案涉及食安重大不實謠言，高檢署指示台北地檢署主任檢察官郭進昌、檢察官葉詠嫻，指揮調查局資安站與刑事局南打中心共同溯源，17日聯手查獲涉案的許姓男子。全案依涉嫌散播食品安全謠言、足生損害於公眾等罪名移送偵辦，隨後因覓保無著於18日凌晨改為限制住居。