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南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

▲▼南韓封鎖線,韓國封鎖線。（示意圖／CFP）

▲南韓一對40多歲夫妻疑似墜樓身亡。（示意圖／CFP）

記者董美琪／綜合報導

南韓京畿道議政府市17日發生一起震驚社會的家庭悲劇。一對40多歲夫妻被發現墜落社區外，送醫搶救後仍傷重不治；警方隨後進入住處查看，又在屋內發現2名年幼子女死亡，全案目前仍待進一步調查。

根據韓媒《中央日報》報導，報導，消防單位於17日中午12時55分左右接獲報案，指稱議政府市龍峴洞一處公寓疑似有人墜樓。救護人員趕赴現場後，將一名40多歲男子及40多歲女子送往醫院急救，但兩人最終仍宣告死亡。

警方調查確認，死者為居住於該社區的夫妻。後續前往兩人住家確認狀況時，又在屋內發現一對年僅12歲、8歲的子女已無生命跡象。

調查發現，警方其實在當天上午7時39分就曾接獲民眾報案。有附近住戶表示，疑似聽見家庭爭吵，尖叫聲大到把人吵醒，但因無法確認確切住戶，只能描述聲音可能來自「隔壁棟同樓層一帶」。

警方獲報後曾逐戶按門鈴查訪，對無人應門住戶，也曾在門外聆聽屋內是否有人活動。不過，涉案住家當時始終無人回應，也沒有任何動靜，因此未能與住戶接觸。警方表示，這對夫妻過去沒有家庭暴力報案紀錄。

目前警方正確認現場是否留有遺書，並持續訪查家屬及相關人士，同時已委請國立科學搜查研究院進行遺體解剖，以釐清真正死因及案發經過。

南韓網友紛紛留言，「到底欠了多少債啊……ㅠㅠ」「這個政權本來應該讓善良的人民靠定存、存錢一步一步累積財富，卻一直鼓吹全民賣房買股票、把租屋保證金也拿去買股票，還說指數會從2000點漲到1萬5000點，把全國人民都推上賭桌。我看這一家四口，很可能就是因為投資股票失敗才走上絕路」「要死就自己去死，為什麼還要把孩子也害死！」

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