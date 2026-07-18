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後悔脫離王室？　哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」

▲▼ 英國哈利王子與妻子梅根。（圖／路透）

▲ 哈利、梅根傳出有意重返英國。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子與妻子梅根疑似正考慮反悔脫離王室，英媒披露，繼哈利本月初攜家人返英與國王查爾斯三世、王后卡蜜拉在海格羅夫莊園共進下午茶後，外界盛傳兩人已開始謀畫以某種形式回歸英國的計畫，蘇塞克斯公爵夫婦辦公室目前則未回應媒體詢問。

《每日郵報》據知情人士透露，哈利團隊內部「已出現一股明確的情緒轉向」，認為他在美國有愈來愈不受歡迎的趨勢。消息人士表示，「美國夢可能沒有當初想像的那麼美好，這樣的感受正持續加深。」

知情者提到，並非僅哈利有返英的念頭，梅根也支持他，「聽說梅根很贊成哈利和英國重新找回連結，她是百分之百支持的」，且梅根在美國也感到格格不入，試圖推動新的想法和計畫卻屢屢碰壁。

他們目前在葡萄牙擁有一處房產，據報正是為了讓兒女可隨時參與王室事務，被指為正式回歸英國前過渡的跳板。哈利一名友人提到，「那棟房子離英國很近」，「哈利骨子裡是個驕傲的英國人，他想留在英國。」

7月稍早的返英行程中，哈利與梅根帶著7歲的亞契王子、5歲的莉莉貝公主，讓兩個孩子睽違4年後首度與祖父查爾斯重聚。消息人士稱，孩子們平時便透過視訊與查爾斯保持聯繫，對這次相聚「充滿期待」。

哈利此次返英的官方名義是宣傳明年將於英國伯明罕舉行的「不屈運動會」（Invictus Games），預計9月將再度訪英參與慈善活動，屆時據傳有機會入住白金漢宮。

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