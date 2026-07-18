　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

▲▼女子、女人、女性、性行為、性愛、上床。（示意圖／CFP）

▲二審認為被害女的說法存在多處疑點，且缺乏足以補強指控的客觀證據，因此撤銷原判決。（示意圖／CFP）

記者曾羿翔／綜合報導

一名莊姓應召集團司機被控以發放工資為由，將旗下小姐載往新北市一處住所，再持槍抵住對方太陽穴強迫性交，一審依強制性交罪判刑3年6月。不過案件上訴後出現逆轉，二審認為被害女子的說法存在多處疑點，且缺乏足以補強指控的客觀證據，因此撤銷原判決，改判莊男無罪。

女子控遭持槍脅迫　相隔逾五月才報案

判決書揭露，檢方起訴指出，莊男與被害女子為應召集團司機與小姐關係。女子指稱，2023年12月24日凌晨，莊男假借支付當日薪資，開車將她載往新北市一處房屋，待屋內其他人離去後，從衣櫃取出手槍，抵住她的太陽穴並扯壞手機，還威脅稱「如果不發生性行為就拿槍斃了妳」，女子因擔心遭到殺害不敢反抗，隨後被迫發生性行為。女子直到2024年5月28日才報案，與所稱案發時間相隔超過五個月。

門牌日期與說法不符　住所格局也有落差

二審法院檢視相關證據後認為，女子雖能說出車牌及房屋地址，但她提出的門牌照片拍攝日期為2023年12月22日，與其所稱案發當天進屋前拍攝的說法不符；她也未提出曾拍攝的車牌照片。法院另查出，案發地點的承租人並非莊男，莊男僅可能偶爾借住，且屋內居住者對房間使用情形的證述，與女子所繪現場圖及指稱遭侵犯的房間位置，也出現不一致。

相關證人均非目擊　對話只見討薪內容

女子曾表示，案發後已將遭侵犯一事告知司機主管及後來成為其丈夫的另名司機，但二人均未親眼目睹，相關內容皆來自女子轉述。法院認為，這類證詞只是重複被害人的說法，不能直接作為獨立補強證據。卷內留存的通訊紀錄則僅提及1萬8000元債務、房租及還款問題，未出現性侵指控；另名證人對莊男是否曾承認犯行，前後證詞也不一致。

證據未達有罪門檻　二審撤銷改判無罪

二審指出，女子在偵查及審理期間雖曾哭泣、情緒激動，但她也提到本身有自律神經失調、感情及其他生活問題，難以認定情緒反應必然與本案有關。法院認為，女子的指述仍有多項瑕疵，車輛軌跡也只能證明莊男案發當日在新北地區活動，無法證明他曾在特定時間載女子前往該處。由於檢方提出的證據不足以排除合理懷疑，依無罪推定及罪疑有利被告原則，最終撤銷一審有罪判決，改判莊男無罪。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」
新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉
南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網疑炒股壓力
台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝
聊天愛打「～」符號　他讚這派人很暖！一票卻愣：討厭鬼才用
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

桃園法院旁工地傳工安意外！工人3樓鷹架摔落　骨折送醫急救

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

資深法警住台中法院宿舍！雨天鋸樹摔落鋁梯　當場身亡

快訊／台中柳川驚見半裸浮屍漂河中　警消冒險下水攔屍打撈

警衛包養住戶15歲女兒！她想結束被硬上偷拍　侵犯57次判10年半

快訊／彰化市民宅竄火！看護喊快跑老夫妻急逃生　兒葬身火海

藝人解婕翎被電動滑板車撞「道歉都沒有」　信義警方說明了

快訊／彰化永樂商圈透天厝4樓竄火舌！3人急逃生　傳1人受困

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

桃園法院旁工地傳工安意外！工人3樓鷹架摔落　骨折送醫急救

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

資深法警住台中法院宿舍！雨天鋸樹摔落鋁梯　當場身亡

快訊／台中柳川驚見半裸浮屍漂河中　警消冒險下水攔屍打撈

警衛包養住戶15歲女兒！她想結束被硬上偷拍　侵犯57次判10年半

快訊／彰化市民宅竄火！看護喊快跑老夫妻急逃生　兒葬身火海

藝人解婕翎被電動滑板車撞「道歉都沒有」　信義警方說明了

快訊／彰化永樂商圈透天厝4樓竄火舌！3人急逃生　傳1人受困

偷師孫淑媚逆齡化妝術！　許蓁蓁獲直男尪告白「今天看起來不一樣」

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

從看台走上應援舞台！各隊女孩圓夢明星賽　君白一句話暖翻學妹

南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

福爾摩沙女排邀請賽30日登場！中華女排「以賽代訓」拚亞運

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

桃園法院旁工地傳工安意外！工人3樓鷹架摔落　骨折送醫急救

不斷更新／江坤宇三壘打！郭天信拚破8連敗魔咒　送回明星隊第1分

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

【農機也算交通工具】男中午喝3罐啤酒...開耕耘機回田裡秒撞

社會熱門新聞

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

台南人夫偷吃前女友！鹹濕對話曝光

凌虐小姊弟綁深山施暴　新竹健身教練2判刑1逃亡

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

嘉義網紅搭訕少女　「妳們身體很香欸」被炎上

獨／台中地檢宿舍群　男鋸樹墜落慘死

即／彰化市火警老夫妻逃生　兒葬身火海

牙醫激戰太鼓女師37次！她誣告性侵再賠50萬

假少東包場酒店妹3個月詐欺判刑

屏東男吸毒騎車上路　86歲翁遭撞飛送醫不治

警衛誘「包養」住戶15歲女兒！侵犯57次判10年半

即／萬里溪堰塞湖蓄水量100%！剩7公分就溢流

更多熱門

相關新聞

警衛誘「包養」住戶15歲女兒！侵犯57次判10年半

警衛誘「包養」住戶15歲女兒！侵犯57次判10年半

新北一名李姓社區警衛見大樓住戶的國中女兒起色心，先贈送少女財物，並循序漸進以金錢、手機及筆電等財物引誘少女讓他「包養」，從2016年至2017年間，在大樓警衛室、樓梯間、李男住處多次對少女伸狼爪，甚至在少女提出結束關係時，李男仍強行性侵她並用針孔偷拍過程，成為犯罪鐵證。全案上訴到台灣高等法院，法官依李男犯3個引誘少年為有對價之猥褻行為罪、52個引誘少年為有對價之性交行為罪、1個成年人對少年犯強制猥褻罪、1個成年人對少年犯強制性交罪，合併執行10年6月。可上訴。

控男大生畢旅性侵正妹痛哭　真相：和男友吵架

控男大生畢旅性侵正妹痛哭　真相：和男友吵架

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

苗栗亂倫悲劇！　哥哥2次性侵幼年妹

53天猥褻29童107次　語言治療師起訴

53天猥褻29童107次　語言治療師起訴

孫生性騷判刑確定　缺席「治療課程」險出事

孫生性騷判刑確定　缺席「治療課程」險出事

關鍵字：

應召新北性侵司機

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面