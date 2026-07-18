新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

▲二審認為被害女的說法存在多處疑點，且缺乏足以補強指控的客觀證據，因此撤銷原判決。（示意圖／CFP）



記者曾羿翔／綜合報導



一名莊姓應召集團司機被控以發放工資為由，將旗下小姐載往新北市一處住所，再持槍抵住對方太陽穴強迫性交，一審依強制性交罪判刑3年6月。不過案件上訴後出現逆轉，二審認為被害女子的說法存在多處疑點，且缺乏足以補強指控的客觀證據，因此撤銷原判決，改判莊男無罪。

女子控遭持槍脅迫 相隔逾五月才報案

判決書揭露，檢方起訴指出，莊男與被害女子為應召集團司機與小姐關係。女子指稱，2023年12月24日凌晨，莊男假借支付當日薪資，開車將她載往新北市一處房屋，待屋內其他人離去後，從衣櫃取出手槍，抵住她的太陽穴並扯壞手機，還威脅稱「如果不發生性行為就拿槍斃了妳」，女子因擔心遭到殺害不敢反抗，隨後被迫發生性行為。女子直到2024年5月28日才報案，與所稱案發時間相隔超過五個月。

門牌日期與說法不符 住所格局也有落差

二審法院檢視相關證據後認為，女子雖能說出車牌及房屋地址，但她提出的門牌照片拍攝日期為2023年12月22日，與其所稱案發當天進屋前拍攝的說法不符；她也未提出曾拍攝的車牌照片。法院另查出，案發地點的承租人並非莊男，莊男僅可能偶爾借住，且屋內居住者對房間使用情形的證述，與女子所繪現場圖及指稱遭侵犯的房間位置，也出現不一致。

相關證人均非目擊 對話只見討薪內容

女子曾表示，案發後已將遭侵犯一事告知司機主管及後來成為其丈夫的另名司機，但二人均未親眼目睹，相關內容皆來自女子轉述。法院認為，這類證詞只是重複被害人的說法，不能直接作為獨立補強證據。卷內留存的通訊紀錄則僅提及1萬8000元債務、房租及還款問題，未出現性侵指控；另名證人對莊男是否曾承認犯行，前後證詞也不一致。

證據未達有罪門檻 二審撤銷改判無罪

二審指出，女子在偵查及審理期間雖曾哭泣、情緒激動，但她也提到本身有自律神經失調、感情及其他生活問題，難以認定情緒反應必然與本案有關。法院認為，女子的指述仍有多項瑕疵，車輛軌跡也只能證明莊男案發當日在新北地區活動，無法證明他曾在特定時間載女子前往該處。由於檢方提出的證據不足以排除合理懷疑，依無罪推定及罪疑有利被告原則，最終撤銷一審有罪判決，改判莊男無罪。