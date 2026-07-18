台南6校熱舞聯展嗨翻群英堂　青年舞者以舞會友展現青春活力

▲台南6校熱舞聯展在台南一中群英堂熱鬧登場，青年舞者以精彩演出展現青春活力。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

青春舞力全開！由台南一中、台南女中、台南二中、家齊高中、南寧高中及大灣高中等6校學生共同籌辦的年度「台南六校熱舞聯展」，18日下午在台南一中群英堂熱鬧登場，各校舞者輪番上陣，以舞會友、切磋舞技，展現青年世代的創意、自信與活力。

台南市長黃偉哲應邀到場欣賞演出，為學生加油打氣，受到現場學生及家長熱烈歡迎。黃偉哲表示，街舞已成為國際重要運動及表演藝術文化，很高興看到學生透過舞蹈交流、切磋技藝，充分展現青年世代的創意、活力及自信。

黃偉哲指出，市府持續支持青年多元發展，鼓勵學生透過藝文、體育及社團活動探索興趣、發揮潛能，並從籌辦及參與活動的過程中，培養團隊合作、組織規劃及溝通協調能力。

黃偉哲也透露，今年底台南市跨年晚會將邀請和通盃街舞大賽獲獎團隊登台演出，歡迎熱愛街舞的青年朋友踴躍參與相關活動，在更大的舞台上展現實力。

此次聯展由台南一中熱舞社、台南女中熱舞社、台南二中熱舞社、家齊高中嘻研社、南寧高中熱舞社及大灣高中熱舞社等6校學生社團自主策劃。

學生除登台展現苦練已久的舞蹈成果，也從前期活動籌備、舞台設計、節目編排到跨校聯繫合作，全程投入規劃，展現青年學子的創意思維、組織能力及團隊合作精神。



活動除由6校熱舞社及嘻研社學生輪番帶來精彩演出，也邀請來自全台各地的高中職熱舞社及知名街舞團體共同參與。不同學校及團體的舞者齊聚一堂，透過舞蹈相互交流、切磋技巧，讓現場氣氛持續升溫。

舞者隨著強烈節奏展現俐落動作及團隊默契，台下觀眾也以掌聲及歡呼聲熱情回應，群英堂化身青年街舞交流舞台，充分展現學生對舞蹈的熱情及青春能量。市議員朱正軒也到場支持，為參與演出的學生加油。