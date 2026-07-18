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台南中型徵才釋逾千職缺！　工程師月薪最高5萬元

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

搶攻產業人才需求，台南市勞工局18日在安南區經濟部南台灣創新園區，舉辦2026「台南好生活 台南呷頭路」第2場中型徵才活動，邀集美喆國際企業、弘潔科技、頂祺實業、旭暉應用材料、儒億科技、矽品精密工業、聯華林德氣體工業、貿聯國際及中興保全等企業參與，合計釋出逾千個工作機會，其中部分工程師及技術士職缺月薪最高可達5萬元。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基、經濟部南台灣創新園區經理胡學琳、台南產業園區廠商協進會理事長吳瑞民及台南產業園區服務中心主任李宗燦到場，為求職者加油打氣，也鼓勵企業提高薪資與勞動條件，吸引並留住優秀人才。

王鑫基感謝南台灣創新園區及各合作單位，提供優質的就業媒合場地與多元工作機會。他表示，南台灣創新園區是南部重要的科技研發及產業創新基地，整合產業研發能量，並串聯產、官、學、研合作資源，持續推動台南產業升級與創新發展。

王鑫基指出，此次徵才活動運用園區產業聚落優勢，一方面協助企業延攬所需人才，另一方面也讓求職民眾深入了解台南產業發展趨勢，進一步投入在地優質企業，促進就業媒合及產業人力銜接。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局表示，此次徵才活動是與南台灣創新園區、台南市台南產業園區廠商協進會攜手辦理，釋出的職缺中有4成以上由在地廠商提供，反映台南企業持續擴大人才需求。
其中，旭暉應用材料股份有限公司及儒億科技股份有限公司提供產品工程師、技術士等職務，依求職者學歷及工作經驗核薪，最高月薪可達5萬元，為具相關專業背景及實務經驗的求職者提供職涯發展機會。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

王鑫基也鼓勵企業持續提高進用薪資，提供更具競爭力的薪酬與勞動條件，讓求職者願意留在台南就業，企業也能穩定延攬及培育人才，創造勞資雙贏。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場除安排企業徵才及面談，也提供職業適性診斷與履歷健診服務，協助求職者盤點個人能力及優勢、調整求職方向，並改善履歷內容，提升求職競爭力及媒合成功機會。

吳瑞民祝福現場求職者都能找到發揮能力的好舞台，企業也能覓得適合的工作夥伴，共同永續發展。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

李宗燦表示，期待透過徵才活動，協助社會新鮮人及準備轉換職場的求職者找到理想工作，也讓企業主順利找到「千里馬」，共同為台灣經濟打拚。

▲台南市勞工局在南台灣創新園區舉辦第2場中型徵才活動，邀集多家企業釋出逾千個工作機會。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心表示，今年第3場中型徵才活動將於8月15日星期六上午9時至中午12時，在中西區南美里活動中心舉辦，相關活動資訊可洽勞工局職訓就服中心，電話06-6330820。

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