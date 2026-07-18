35m大鯨魚翱翔天空！旗津風箏節從早嗨到晚　氣墊水樂園免費玩

▲備受親子喜愛的高雄旗津風箏節來了。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

「2026旗津風箏節暨氣墊水樂園」將於7月25日起，連續兩週的週六、日，在旗津海水浴場鍾愛之門登場，今年將有2隻35公尺長的巨型鯨魚在台首度亮相，還有各式海洋主題風箏、9座氣墊水樂園、夜間風箏展演以及火舞秀等，從早到晚活動不間斷；星級飯店也同步推出度假住房專案，邀請家長帶孩子一起放電過暑假。

35米巨型雙鯨魚翺翔！白天電音夜賞火舞



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▲▼夜間風箏展演、火舞秀。（圖／記者許宥孺翻攝）







今年活動最大亮點為全台首度亮相的2隻35公尺巨型鯨魚風箏，搭配魟魚、章魚、海龜及各式海洋生物造型風箏，共同打造壯觀的海洋天空展演。活動期間於每個週日夜晚，都有精彩火舞表演；週六則推出不同主題活動，7月25日於鍾愛之門沙灘舉辦狂歡DJ秀，8月1日邀請糖果星球姐姐帶來唱跳互動及趣味泡泡秀，陪伴大小朋友歡樂FUN暑假。

9大水樂園暢玩！暑假最狂親子放電聖地



▲氣墊水樂園同步開張。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，小朋友喜愛的氣墊水樂園也同步登場，今年觀光局規劃4座戲水氣墊、2座大型氣墊遊具及3座機械遊樂設施，共9座遊樂設施，讓親子盡情玩水消暑，讓孩子放電、大人也能輕鬆同樂。

觀光局長高閔琳表示，近年高雄接連獲國際旅遊平台Agoda、Klook及Expedia評選為亞洲高CP值及最具魅力旅遊城市，而擁有沙灘、海景、美食及渡輪等多元旅遊特色的旗津，更是國內外旅客喜愛的濱海度假勝地之一。「旗津風箏節」是全台少數可以從白天嗨玩到夜晚的大型風箏展演活動；白天有壯觀海洋主題風箏翱翔天際和氣墊水樂園，夜晚則有夢幻夜光風箏、精彩火舞和DJ音樂演出。

飯店出奇招迎盛夏！福華、漢來強打尋寶探險



▲高雄福華飯店攜手衛武營推出聯名住房專案，客房內特別融入主題布置，營造沉浸式童趣空間。（圖／高雄福華大飯店提供）



看準暑假親子商機，高雄飯店也推出各式住房優惠。高雄福華大飯店今夏再度攜手衛武營國家藝術文化中心，以年度人氣活動《花露露童樂節》為靈感，推出全新聯名住房專案《出發吧！福華探險隊》，入住旅客除可享豐盛早餐外，更可獲得HOVII熊與花露露限量聯名周邊商品。客房內特別營造童趣空間，包含大型布偶、專屬抱枕與聯名掛畫；館內並提供兒童閱讀區、遊戲室及戶外親子泳池等設施，搭配嬰幼兒用品租借服務，打造友善親子住宿環境。

▲高雄漢來大飯店擁有18間三麗鷗主題房型。（圖／高雄漢來大飯店提供）



高雄漢來大飯店推出「2026酷夏童樂會・漢來尋寶趣」住房專案，即日起至8月30日，以「整座飯店變成一座大型尋寶樂園」為概念，結合館內尋寶任務、互動遊戲與館內設施，打造專屬暑假的港都親子微旅行，讓孩子盡情探索，也讓爸媽真正享受放鬆愜意的度假時光。專案提供各式房型，並依人數提供漢來海港自助早餐，入住期間可免費享用房內Mini Bar，並使用露天泳池、健身房及三溫暖等設施。

超人氣IP「Baby Shark」助陣！承億、和逸一站式度假



▲承億酒店24樓無邊際泳池可俯瞰高雄港景。（圖／承億酒店提供）



承億酒店今夏打造「城市裡的度假村」，推出橫跨住房、美食、親子體驗與娛樂活動的一站式夏日提案。針對親子客群推出《Baby Shark 守護海洋大冒險》聯名住房專案，依房型贈送展演門票；另有「盛夏童樂計畫」專案，大手筆贈送價值2570元的館內餐飲與生活品牌優惠券。暑期每週五至週日更限定舉辦「小小麵包師」DIY體驗，專為3-12歲孩童設計烘焙換裝與證書活動，滿足親子家庭一站式吃喝玩樂的度假需求。

▲「Fun玩鯊樂園」住房專案提供自助式早餐，並可提前預約限量Cozzi Kids小貴賓專屬個人用品。（圖／和逸飯店‧高雄中山館提供）



和逸飯店‧高雄中山館也攜手「Baby Shark 守護海洋大冒險」親子互動體驗展，推出「Fun玩鯊樂園」住房專案，即日起至9月5日入住即贈展覽套票，邀請旅客帶領孩子透過沉浸式互動體驗認識海洋生態與環境保育議。專案提供自助式早餐，並可提前預約限量Cozzi Kids小貴賓專屬個人用品，包含兒童拖鞋、浴袍及毯子等，照顧親子家庭需求。

浪漫七夕與在地深度遊！日航推奢華護膚、翰品送商圈券



▲高雄日航酒店攜手頂級保養品牌推出期間限定住房專案。（圖／日航酒店提供）



高雄日航酒店則推出度假住房專案，攜手保養品牌雅詩蘭黛融入奢華住宿，入住期間享有行政酒廊全時段禮遇，加贈雅詩蘭黛白金級黑鑽緊緻塑顏組、頂級躺式護膚券45分鐘，邀請旅客在七夕情人節之際安排一場浪漫之旅。

▲高雄翰品酒店攜手新鹽埕商圈，住房送200元商品抵用券，暢遊24家特色名店。（圖／翰品酒店提供）



高雄翰品酒店攜手新鹽埕商圈推出期間限定住房優惠，即日起至8月31日，凡入住高雄翰品酒店，每房可獲贈總價值200元的新鹽埕商圈商品抵用券（50元券4張），可於商圈24家合作店家消費折抵，邀請旅客從飯店出發，深入探索鹽埕的人文風景與在地美食。

人魚秀陪玩水槍！H2O高空泳池點燃最辣夏夜



▲潘朵拉星球美人魚族與小朋友展開水槍戰。（圖／H2O Hotel提供）



H2O Hotel水京棧國際酒店7月25日、8月22日將打造今夏高雄最受矚目的「Summer & Bikini 泳夏派對」 ，邀請人魚秀揭開派對外，DJ米特超人特別南下高雄打造最嗨城市派對，讓旅客一起點燃高雄最辣夏夜。暑期每週五、六下午則邀請到「潘朵拉星球美人魚族」與小朋友展開水槍大作戰。