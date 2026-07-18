經典老歌來了！嘉議員黃啟豪攜手六藝樂集　陪長輩跨時空放閃

▲▼ 嘉義縣議員黃啟豪舉辦懷舊音樂會 經典老歌溫暖長輩心 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為陪伴長輩重溫當年美好的歲月，嘉義縣議員黃啟豪服務處於今（18）日分別在新港國小寶壇館、民雄鄉埤角服務處，溫馨舉辦「阿公阿嬤ㄟ青春歌」懷舊音樂演出。活動特別邀請「六藝樂集」帶來一連串膾炙人口的台語經典歌曲，吸引大批鄉親及長輩熱情參與，現場洋溢著濃濃的懷舊風情與歡樂氛圍。

本次音樂會以「時空隧道，回憶經典老歌」為主題，六藝樂集精湛演唱了《四季紅》、《望春風》、《燒肉粽》、《安平追想曲》及《落雨聲》等多首耳熟能詳的經典歌謠。台下長輩們隨著節奏輕聲哼唱、拍手唱和，彷彿走入時光隧道，勾起滿滿的青春回憶。

值得一提的是，在民雄場演出前，民雄分局北斗派出所所長張訓良特別率員警到場進行防詐騙宣導。張所長深入淺出地解析假檢警、假親友、假投資及假交友等常見詐騙手法，提醒鄉親切勿輕信陌生來電，轉帳前務必「一聽、二掛、三查證」，守護自身財產安全。

縣議員黃啟豪表示，隨著高齡社會來臨，除了生活照顧，長輩的精神生活同樣重要。經典老歌承載著世代的共同記憶，希望透過音樂讓長輩走出家門、放鬆心情，同時也促進世代交流，讓珍貴的台灣歌謠文化持續傳承。黃啟豪也特別感謝嘉義縣福龍長期照顧發展協會、以及嘉義仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻的熱心協辦，共同用音樂串聯地方情感，為社區留下溫暖感動的回憶。