毒油各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

中聯油脂驗出致癌物超標，如滾雪球般，迄今已延燒數周，不只中央與地方政府互槓誰應負查驗責任，在野政黨也將於下周六（25日）號召全民走上凱道，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。時代力量黨主席王婉諭今（18日）表示，執政的，不要回嘴人民；在野的，不要只收割怒氣，只要求別人負責，卻忘記自己也有權力跟責任。能做的先做，該改的快改，把真相跟責任交代給社會，這才是人民期待政治人物應該做到的事。

王婉諭表示，眼前的油品風險，大致控制住了。但人民的怒氣，為什麼還降不下來？她認為，污染源在哪、問題油品的完整流向，以及行政院從「使用問題油 20% 以上才下架」改為「全面下架」的決策依據和過程，都還沒有完整交代。而其實人民要求很簡單，有問題的先下架，沒查清楚的繼續查；哪裡失守就講清楚，誰該負責就負責。沒有人要求政府一天之內查完所有事情。但至少，政府面對人民的不安，不該用反問和嘲諷回應。

王婉諭指出，行政院長卓榮泰在立法院被要求道歉時，反問「今天是專案報告還是專案道歉？」民進黨發言人吳崢在節目上說「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」民進黨新北市議員林秉宥則以「整群藍白如喪考妣上街遊行」形容在野動員，事後表示不會道歉。她強調，這三句話的場合和對象不盡相同，但共同點是當人民心中還有疑慮，執政的民進黨政治人物選擇的卻是回嘴。

「讓怒氣降不下來，甚至繼續升高的，就是這種態度。」王婉諭說，管不住自己嘴巴的，從院長、發言人到議員，該道歉的就好好道歉，回到各自的崗位，把事情做好。

而對執政團隊而言，王婉諭表示，這次事件暴露的漏洞非常具體。業者驗出異常，為什麼可以拖延通報？地方政府平時查廠，有沒有真的抽驗油品？中央建置的食品雲，能不能在事故發生時，直接從批號追到完整的下游流向？有些事情，行政團隊現在就可以做。需要修法的部分，行政院已經承諾下週提出版本，接下來就請立法院好好審、好好修。

至於喊著要上街頭的藍白兩黨，王婉諭表示，政黨當然可以上街抗議，也可以要求行政院長道歉。但監督不能只剩喊下台，更不能假裝自己手上沒有權力。國民黨執政的地方政府，同樣負有日常稽查、工廠管理和食品安全把關的責任。台中市政府過去怎麼查中聯、查過哪些項目、為什麼沒有提早發現問題，也應該把紀錄完整公開。

所以她語重心長的說，藍白在立法院握有多數，更有責任把通報期限、追溯制度、罰則和主管機關權責寫進法律，而不是站上凱道罵完一輪，回到立法院卻沒有提出具體版本。

最後王婉諭表示，執政的，不要回嘴人民；在野的，不要只收割怒氣。能做的先做，該改的快改，把真相跟責任交代給社會，這才是人民期待政治人物應該做到的事。