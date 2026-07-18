　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

毒油各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

▲▼時代力量黨主席王婉諭 舉辦 吳春城直直壯綁架政府 廢惡法還青年世代正義 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量黨主席王婉諭。（圖／ETtoday資料照）

政治中心／台北報導

中聯油脂驗出致癌物超標，如滾雪球般，迄今已延燒數周，不只中央與地方政府互槓誰應負查驗責任，在野政黨也將於下周六（25日）號召全民走上凱道，要求賴清德總統道歉、行政院長卓榮泰下台。時代力量黨主席王婉諭今（18日）表示，執政的，不要回嘴人民；在野的，不要只收割怒氣，只要求別人負責，卻忘記自己也有權力跟責任。能做的先做，該改的快改，把真相跟責任交代給社會，這才是人民期待政治人物應該做到的事。

王婉諭表示，眼前的油品風險，大致控制住了。但人民的怒氣，為什麼還降不下來？她認為，污染源在哪、問題油品的完整流向，以及行政院從「使用問題油 20% 以上才下架」改為「全面下架」的決策依據和過程，都還沒有完整交代。而其實人民要求很簡單，有問題的先下架，沒查清楚的繼續查；哪裡失守就講清楚，誰該負責就負責。沒有人要求政府一天之內查完所有事情。但至少，政府面對人民的不安，不該用反問和嘲諷回應。

王婉諭指出，行政院長卓榮泰在立法院被要求道歉時，反問「今天是專案報告還是專案道歉？」民進黨發言人吳崢在節目上說「又不是我逼你吃，你跟我大聲幹嘛？」民進黨新北市議員林秉宥則以「整群藍白如喪考妣上街遊行」形容在野動員，事後表示不會道歉。她強調，這三句話的場合和對象不盡相同，但共同點是當人民心中還有疑慮，執政的民進黨政治人物選擇的卻是回嘴。

「讓怒氣降不下來，甚至繼續升高的，就是這種態度。」王婉諭說，管不住自己嘴巴的，從院長、發言人到議員，該道歉的就好好道歉，回到各自的崗位，把事情做好。

而對執政團隊而言，王婉諭表示，這次事件暴露的漏洞非常具體。業者驗出異常，為什麼可以拖延通報？地方政府平時查廠，有沒有真的抽驗油品？中央建置的食品雲，能不能在事故發生時，直接從批號追到完整的下游流向？有些事情，行政團隊現在就可以做。需要修法的部分，行政院已經承諾下週提出版本，接下來就請立法院好好審、好好修。

至於喊著要上街頭的藍白兩黨，王婉諭表示，政黨當然可以上街抗議，也可以要求行政院長道歉。但監督不能只剩喊下台，更不能假裝自己手上沒有權力。國民黨執政的地方政府，同樣負有日常稽查、工廠管理和食品安全把關的責任。台中市政府過去怎麼查中聯、查過哪些項目、為什麼沒有提早發現問題，也應該把紀錄完整公開。

所以她語重心長的說，藍白在立法院握有多數，更有責任把通報期限、追溯制度、罰則和主管機關權責寫進法律，而不是站上凱道罵完一輪，回到立法院卻沒有提出具體版本。

最後王婉諭表示，執政的，不要回嘴人民；在野的，不要只收割怒氣。能做的先做，該改的快改，把真相跟責任交代給社會，這才是人民期待政治人物應該做到的事。 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」
新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉
南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網疑炒股壓力
台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝
聊天愛打「～」符號　他讚這派人很暖！一票卻愣：討厭鬼才用
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

毒油各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

民眾氣到上街！柯志恩轟毒油荒腔走板　合體王金平1500人喊凍蒜

綠議員指與侯友宜有心結？　李四川：有心結的是民進黨

幕後／綠全代會明中常委改選暗潮浮動　泛賴系搶7、非賴結盟拼守成

盧秀燕轟中央「施壓不查廠」被紀錄打臉　綠委：忙著甩鍋才上街頭

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

抗議巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採必要作為

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

毒油各打50大板！　王婉諭：執政不要回嘴人民、在野不要只收割怒氣

民眾氣到上街！柯志恩轟毒油荒腔走板　合體王金平1500人喊凍蒜

綠議員指與侯友宜有心結？　李四川：有心結的是民進黨

幕後／綠全代會明中常委改選暗潮浮動　泛賴系搶7、非賴結盟拼守成

盧秀燕轟中央「施壓不查廠」被紀錄打臉　綠委：忙著甩鍋才上街頭

中聯無復工可能　行政院：為何台中市急著要再去中聯查廠？

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

將取消柬埔寨來台免簽　林佳龍：柬挺中武統、大規模詐騙傷害台灣

抗議巴紐片面關閉我駐處　林佳龍：檢視天然氣採購採必要作為

偷師孫淑媚逆齡化妝術！　許蓁蓁獲直男尪告白「今天看起來不一樣」

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

從看台走上應援舞台！各隊女孩圓夢明星賽　君白一句話暖翻學妹

南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

福爾摩沙女排邀請賽30日登場！中華女排「以賽代訓」拚亞運

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

桃園法院旁工地傳工安意外！工人3樓鷹架摔落　骨折送醫急救

不斷更新／江坤宇三壘打！郭天信拚破8連敗魔咒　送回明星隊第1分

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

【無聲廣場舞】台中Lalaport「無聲廣場舞」爆紅 大陸網紅：台灣人太自律

政治熱門新聞

王世堅拋出震撼彈！宣布「加入沈伯洋競選團隊」

癌油延燒！宜蘭縣昨爆新批號　卓榮泰：未見其他縣市用心查察

盧秀燕指中央施壓不要查廠　行政院轟：勿將食安操作為政治攻防

盧秀燕轟毒油案中央施壓不准查　號召725上凱道

盧秀燕要上凱道戰食安　他曝台中「8年僅稽查出包廠商1次」：笑話

毒油案卓榮泰致歉　羅友志曝2關鍵人物

簡舒培酸蔣萬安台北佀廣洋　北市府籲：向基層同仁道歉

吳崢道歉！民進黨認：特定媒體人情緒性指控　發言人回應欠缺謹慎

幕後／綠全代會明中常委改選暗潮浮動　泛賴系搶7、非賴結盟拼守成

凌濤批沒中心思想　柯文哲：綠想弄死我、藍有人黑我

被蔣萬安嗆「索資佛地魔」　簡舒培轟霸凌：根本是台北版佀廣洋

幕後／毒油案吳崢一句話道盡執政黨態度　蔣萬安高聲號召民眾上街

快訊／高官假借出國行銷柑橘　拿假收據詐27萬公款帶妻小爽玩加拿大

今年國慶晚會在新北、焰火在台東舉辦

更多熱門

相關新聞

老百姓氣到上街！柯志恩轟毒油荒腔走板

老百姓氣到上街！柯志恩轟毒油荒腔走板

國民黨高雄市黨部今（18）日於大旗美地區舉辦黨員座談會，前立法院長王金平也現身，2度為國民黨高雄市長參選人柯志恩強力讚聲，現場湧入1500位鄉親揮舞旗幟高喊「凍蒜」。

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

蔣萬安舌戰綠營「中央驗了什麼？」　議員酸：市長職業倦怠了？

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

卓榮泰強調中央沒蓋牌　蔣萬安：6月獲通報、7月才開記者會

蔣萬安閃電出牌　學者：劍指賴清德、對黨中央壓力測試

蔣萬安閃電出牌　學者：劍指賴清德、對黨中央壓力測試

癌油風暴「只有中聯蓋牌」　卓榮泰：下周通過食安法修法

癌油風暴「只有中聯蓋牌」　卓榮泰：下周通過食安法修法

關鍵字：

王婉諭毒油致癌油凱道卓榮泰藍白

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面