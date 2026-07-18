南韓暴雨狂炸2天！災情破540起「總理指示迅速復原」　明再下一波





▲ 南韓首都圈降下暴雨。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首都圈及中部各地17至18日連2天降下暴雨，截至18日上午10時止，京畿道坡州累積降雨量達192.5毫米、東豆川189.5毫米、抱川179毫米，江原道鐵原更高達171.1毫米，造成全國逾540起災情通報，國務總理韓聖淑緊急下令，全面投入人力物力展開復原工作。

綜合《韓聯社》等韓媒，據南韓中央災難安全對策本部統計，這波豪雨共造成148起住宅及道路淹水、392起土石流出與落石倒樹等災情。雖未傳出人員死亡，但仍有44戶共95名居民緊急撤離至臨時避難所，林業廳也自18日清晨6時起將首爾、仁川及京畿地區的山崩危機警報由「注意」上調至「警戒」。

交通癱瘓、航線停擺 公共設施管制

交通與公共設施也受到影響，北漢山、八公山等10座國家公園共275處路段封閉，6554處河濱步道、護岸停車場及周邊設施同步管制；仁川往白翎島等6條航線、7艘客輪也因西海氣象惡化停航。首爾方面，中浪川水位上漲導致東部幹線道路一度全面封閉，直至上午9時45分才解除管制。

大邱壽城區智山洞17日晚間觀測到1小時89毫米的極端雨量，觸發當局今年首度發送災難性豪雨緊急警報簡訊；大邱、慶北兩地2天內接獲170起災情通報，其中慶尚北道龜尾市一家4口受困淹水住宅，所幸成功獲救。江原道方面，江陵市一輛25人座巴士因雨天打滑與轎車相撞翻覆，12名乘客中有6人自行脫困，4名重傷者已緊急送醫。

明再來一波 全國估降150毫米

氣象廳18日下午說明，隨著滯留鋒面19日重新北上，西南方濕暖氣流將再度引入新一波雨帶，預估19日全國累積降雨量可達150毫米，大邱、慶北局部地區可能超過150毫米。氣象廳警告，山谷及河川上游降雨將導致下游水位急漲，民眾應避免在溪谷露營，行經河濱步道及地下道時也應謹慎防範受困。

國務總理韓聖淑在首爾召開豪雨應對狀況檢討會議時強調，應全力動員可用設備與人力迅速展開復原工作，並要求林業廳與各地方政府嚴陣以待，預先疏散危險區域居民。中央災難安全對策本部已於18日凌晨將暴雨災害危機警報上調至「警戒」，啟動二級緊急勤務應變機制，隨著雨勢持續南移，預估影響將延續至20日。