　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

南韓暴雨狂炸2天！災情破540起「總理指示迅速復原」　明再下一波

▲▼ 南韓首都圈降下暴雨。（圖／達志影像）

▲ 南韓首都圈降下暴雨。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓首都圈及中部各地17至18日連2天降下暴雨，截至18日上午10時止，京畿道坡州累積降雨量達192.5毫米、東豆川189.5毫米、抱川179毫米，江原道鐵原更高達171.1毫米，造成全國逾540起災情通報，國務總理韓聖淑緊急下令，全面投入人力物力展開復原工作。

綜合《韓聯社》等韓媒，據南韓中央災難安全對策本部統計，這波豪雨共造成148起住宅及道路淹水、392起土石流出與落石倒樹等災情。雖未傳出人員死亡，但仍有44戶共95名居民緊急撤離至臨時避難所，林業廳也自18日清晨6時起將首爾、仁川及京畿地區的山崩危機警報由「注意」上調至「警戒」。

交通癱瘓、航線停擺　公共設施管制

交通與公共設施也受到影響，北漢山、八公山等10座國家公園共275處路段封閉，6554處河濱步道、護岸停車場及周邊設施同步管制；仁川往白翎島等6條航線、7艘客輪也因西海氣象惡化停航。首爾方面，中浪川水位上漲導致東部幹線道路一度全面封閉，直至上午9時45分才解除管制。

大邱壽城區智山洞17日晚間觀測到1小時89毫米的極端雨量，觸發當局今年首度發送災難性豪雨緊急警報簡訊；大邱、慶北兩地2天內接獲170起災情通報，其中慶尚北道龜尾市一家4口受困淹水住宅，所幸成功獲救。江原道方面，江陵市一輛25人座巴士因雨天打滑與轎車相撞翻覆，12名乘客中有6人自行脫困，4名重傷者已緊急送醫。

明再來一波　全國估降150毫米

氣象廳18日下午說明，隨著滯留鋒面19日重新北上，西南方濕暖氣流將再度引入新一波雨帶，預估19日全國累積降雨量可達150毫米，大邱、慶北局部地區可能超過150毫米。氣象廳警告，山谷及河川上游降雨將導致下游水位急漲，民眾應避免在溪谷露營，行經河濱步道及地下道時也應謹慎防範受困。

國務總理韓聖淑在首爾召開豪雨應對狀況檢討會議時強調，應全力動員可用設備與人力迅速展開復原工作，並要求林業廳與各地方政府嚴陣以待，預先疏散危險區域居民。中央災難安全對策本部已於18日凌晨將暴雨災害危機警報上調至「警戒」，啟動二級緊急勤務應變機制，隨著雨勢持續南移，預估影響將延續至20日。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」
新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉
南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網疑炒股壓力
台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝
聊天愛打「～」符號　他讚這派人很暖！一票卻愣：討厭鬼才用
致癌油風暴！3萬筆流向「快速查詢」一次看懂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

後悔脫離王室？　哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」

南韓暴雨狂炸2天！災情破540起「總理指示迅速復原」　明再下一波

玻璃瓶醃人腦！泰30歲食人魔「斬首、閹割鄰居」　準備拿來吃

金正恩是唯一偶像？北韓人「冒死也要追K-pop」　98%脫北者都看過

日本iPhone調漲1成！　疑「日圓貶值、記憶體變貴」雙重夾擊

產後遭「輸錯血型」！印度24歲媽全身狂抖　尿袋全血尿險喪命

仁川酷澎物流倉火警！啟動「國家消防動員令」　附近居民勿出門

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

烏克蘭370架無人機狂炸！　俄物流中心「7夜班工人亡」24傷

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

章若楠.金靖「倒數第一安靜」直播　邊唱歌邊亂舞吵到超沒包袱XD

斥資33億！歐德打造萬坪國際物流中心 全線智慧化生產領航家居業大升級

柴犬到機場接阿嬤&爸爸！　匆忙背影+熱情飛撲超可愛

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

北桃共榮生活圈唯一雙捷三站　「雙捷航廈特區」開創GLOCAL新願景

南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

後悔脫離王室？　哈利梅根爆美國夢幻滅「想回英國了」

南韓暴雨狂炸2天！災情破540起「總理指示迅速復原」　明再下一波

玻璃瓶醃人腦！泰30歲食人魔「斬首、閹割鄰居」　準備拿來吃

金正恩是唯一偶像？北韓人「冒死也要追K-pop」　98%脫北者都看過

日本iPhone調漲1成！　疑「日圓貶值、記憶體變貴」雙重夾擊

產後遭「輸錯血型」！印度24歲媽全身狂抖　尿袋全血尿險喪命

仁川酷澎物流倉火警！啟動「國家消防動員令」　附近居民勿出門

義11歲女童「長髮遭排水孔吸入」！　下秒被扯入泳池底溺斃

烏克蘭370架無人機狂炸！　俄物流中心「7夜班工人亡」24傷

偷師孫淑媚逆齡化妝術！　許蓁蓁獲直男尪告白「今天看起來不一樣」

「不要用政治口水掩蓋食安問題」　侯友宜避談725是否上凱道

造謠「隱匿致癌油」男10萬元交保！湊不出保釋金改限制住居

從看台走上應援舞台！各隊女孩圓夢明星賽　君白一句話暖翻學妹

南韓夫妻墜樓雙亡！警進屋驚見2童屍　網憂：炒股壓力釀悲劇？

福爾摩沙女排邀請賽30日登場！中華女排「以賽代訓」拚亞運

新北美女遭槍抵太陽穴性侵「不做愛就斃了妳」　司機判決驚天逆轉

桃園法院旁工地傳工安意外！工人3樓鷹架摔落　骨折送醫急救

不斷更新／江坤宇三壘打！郭天信拚破8連敗魔咒　送回明星隊第1分

台中長髮男酒醉！跳車跪地跳舞「熱情擁抱司機」　超扯畫面曝

【來自兄弟的暖心肯定】包交車紅包給業務兄弟 他居然感動到當場噴淚QQ

國際熱門新聞

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

女富豪破產變賣黃金　救1700多隻流浪貓狗

季辛格：台灣有事恐比大蕭條嚴重

美股費半進入熊市！　輝達跌落全球市值王

有錢藏不住　前銀行員揭「千萬存款族」2細節

櫻花妹讚「賣淫太好賺」16歲就當流鶯

墨西哥發生規模7.4強震　多地發布海嘯警報

玻璃瓶醃人腦！泰食人魔「斬首鄰居」

伊朗「去哪殺川普」影片曝　維安漏洞全洩

日本皇室大變革　公主出嫁免變平民

詭！泰男「生殖器遭砍」頭顱消失　全身白粉

韓夫妻墜樓亡！2童也死　網疑炒股壓力

美發動第7波夜襲　美伊互炸基礎設施

伊朗突襲敘利亞　稱大量美國人員死亡

更多熱門

相關新聞

廣西洪災破紀錄！男子將嬰兒裝水桶逃生

廣西洪災破紀錄！男子將嬰兒裝水桶逃生

今年第10號颱風「美莎克」雖已減弱為熱帶低壓，但殘餘環流持續往中國北上，為華南至華東多地帶來持續性豪雨。廣西多地降雨量刷新歷史紀錄，災情頻傳，網路更瘋傳一段影片，一名男子將嬰兒放進塑膠桶內，在及頸積水中艱難涉水送醫。

賴清德當蔣萬安面談內湖罕見淹水　喊檢討原因！盛讚沈伯洋爭補助

賴清德當蔣萬安面談內湖罕見淹水　喊檢討原因！盛讚沈伯洋爭補助

竹縣暴雨2死！王婉諭：不能讓待退縣長葬送性命

竹縣暴雨2死！王婉諭：不能讓待退縣長葬送性命

萬里溪堰塞湖紅色警戒！花蓮6村里明停班停課

萬里溪堰塞湖紅色警戒！花蓮6村里明停班停課

看臉書才知！竹縣長早上才「授權自行決定停班課」　基層傻眼

看臉書才知！竹縣長早上才「授權自行決定停班課」　基層傻眼

關鍵字：

南韓暴雨豪雨災情首都圈大邱暴雨山崩警戒

讀者迴響

熱門新聞

Lulu進小巨蛋遭趕！

脂肪肝有救了！醫揭「3運動」8週洗油：別等肝臟結疤

台股暴跌2953點　阮慕驊反手加碼這一檔

情侶注意！內行揭水族館、動物園「最佳避孕方式」

教授殺連襟　醫解析「錫箔紙屋」原因

女3度遭性侵安樂死離世　母翻日記見兇手線索

前AV女優嗆台灣網友「炎上火力不夠泡麵」：DLLM-67

大樂透7億頭獎「開獎結果出爐」

巴逆逆畢業美國名校財金系　爆紅後往情色圈發展

迎新被灌醉！女學生控遭猥褻「學長圍觀拍照」

新竹教授砍死連襟！死者妻「3聲明回應」

郭書瑤「熱褲背後全透明」美國穿超猛！

小甜甜被洗版狂轟　「絕不退讓」行車記錄器影片刪了

台灣女神捷運自拍紅到韓國！　「沒人認出她」衝上韓網新聞NO.1

限時開放！LINE「超紅表情貼」免費下載

更多

最夯影音

更多
爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光

爭7千萬音樂教室產權？　陽明交大教授狠殺連襟　住處詭貼錫箔紙遮光
號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

號召「全民725上凱道」　蔣萬安：賴清德道歉、卓榮泰下台

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

川普要來了！　確定出席世界盃決賽「親頒冠軍金盃」給贏家

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

今午後4地雨最劇！周末再擴大 氣象署持續發高溫資訊

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

泰山工廠火警「黑煙狂竄」！84名消防員緊急撲救

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面