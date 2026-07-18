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陪粉絲重回純真年代　亞古獸、小魔女DoReMi台中新光三越快閃

▲《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》25周年首度聯手快閃台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》25周年首度聯手快閃台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

一首熟悉的主題曲響起，曾經守在電視機前等待動畫播出的童年回憶瞬間湧上心頭。陪伴無數世代成長的日本經典動畫《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》，今年夏天首度聯手推出限定快閃活動，從即日至8月17日在新光三越台中中港店10樓天空劇場登場，邀請大小粉絲重返那段純真、熱血又充滿想像力的青春歲月。

1999年，《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》陸續於日本首播，隨後在台灣、韓國及全球多地掀起追劇熱潮。從勇敢冒險的數碼世界，到魔女見習生努力成長的故事，兩部作品不僅陪伴孩子探索友情、勇氣與夢想，也成為許多人童年記憶中不可取代的一部分。歷經25年歲月洗禮，經典角色依舊深受喜愛，今年夏天再次與粉絲相遇。

此次快閃活動打造滿滿回憶場景，其中最吸睛的莫過於首次亮相的超大亞古獸氣球。勇氣滿滿、深受粉絲喜愛的亞古獸化身巨型絨毛氣球，萌樣吸引大批民眾拍照留念。現場也以數碼寶貝角色及不同進化型態布置，打造宛如走進數碼世界般的沉浸式空間，讓粉絲重拾當年與夥伴並肩冒險的熱血感。

▲《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》25周年首度聯手快閃台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》25周年首度聯手快閃台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

另一側的小魔女DoReMi主題區則充滿夢幻魔法氛圍，除了經典劇照展示，更設置超可愛絨毛「大莉卡牆」，呆萌造型成為人氣打卡亮點。不少粉絲拿起手機捕捉畫面，彷彿再次回到跟著DoReMi一起成為魔女見習生的可愛時光。

除了場景重現，活動也推出多項台中特別企劃，包括攜手「紅玉滿赤心雞蛋糕」推出全新造型雞蛋糕，兼具美味與拍照話題。現場還販售人氣公仔模型、一番賞、限量日貨及超過百款限定商品，滿足收藏迷需求。

《數碼寶貝》推出全新運動系列服飾、運動襪、搖搖杯、神聖環戒指項鍊等實用收藏品；《小魔女DoReMi》則帶來莉卡靠墊抱枕、小花隔熱手套、隨行冷水瓶、旋律轉換器行動電源等夢幻周邊，讓粉絲將童年角色帶回日常生活。

活動期間也規劃全球限定企劃，每週推出不同角色限定章，並推出每日限量滿額贈造型閃亮胸章。消費滿666元可獲得活動限定明信片，滿888元再送精緻冷燙壓克力吊飾，吸引粉絲收藏完整套組，重溫當年的喜愛與感動。

主辦單位表示，這場跨世代快閃活動不只是一次商品展售，更希望透過熟悉角色與場景，喚起民眾心中那份簡單、可愛又純粹的童年記憶。炎炎夏日，不妨帶著家人、朋友走進快閃店，與曾經陪伴自己的動畫夥伴再次相遇，共度一段充滿笑容的夏日時光。

▲《數碼寶貝》與《小魔女DoReMi》25周年首度聯手快閃台中。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲活動也推出多項台中特別企劃，包括攜手「紅玉滿赤心雞蛋糕」推出全新造型雞蛋糕。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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