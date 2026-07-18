明日中部以北「防午後豪雨」　下周可能有颱風

▲下周一之前水氣偏多，中部以北及各山區有午後雷陣雨。（示意圖／記者劉耿豪攝）

記者李姿慧／台北報導

受西南風影響，下周一前水氣偏多，中部以北及各地山區有午後雷陣雨，尤其中部以北山區有短延時豪雨發生的機率。未來一周沒降雨時，局部高溫上看36度以上。另外，下周後期有熱帶擾動發展，不排除有颱風生成，但強度和路徑仍待觀察。

中央氣象署預報員林定宜表示，下周一之前受西南風影響，各地水氣多，南部不定時有短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨機會，其他地區多雲到晴，午後中部以北、各地山區有局部短暫雷陣雨且有局部大雨，中部以北山區則有短延時豪雨的可能。

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▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

下周二至下周五各地為多雲到晴，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，各地山區有局部大雨發生的機率；其中，下周二清晨至上午南部也有局部短暫陣雨或雷雨。

林定宜指出，下周六南邊有熱帶擾動，風向轉為偏東風到東南風，花東、恆春半島有零星短暫陣雨，午後新竹以南、各地山區皆有午後雷陣雨。

▲未來高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，林定宜說明，未來一周沒有降雨時，各地普遍約32到35度，桃園以北、大台北、中部、花蓮縱谷等靠內陸地區則有36度以上高溫。

林定宜表示，下周後期可能有熱帶擾動發展的趨勢，也不排除增強為颱風，不過強度和路徑具不確定性，仍待觀察。