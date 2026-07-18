資深法警住台中法院宿舍！雨天鋸樹摔落鋁梯　當場身亡

台中市柳川今日下午傳出浮屍，有民眾在中區柳川西路上發現，河面上漂浮一具人形物體，嚇得趕緊通報，警消到場後發現疑似是浮屍，但台中市區突然下起大雨，河水湍急，一路把浮屍沖至南區建國南路附近，目前正在攔截打撈。台中市消防局今日16時30分左右獲報，目前派遣中區、勤工、烏日分隊人員前往，搜救人員下河處置。