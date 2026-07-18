資深法警住台中法院宿舍！雨天鋸樹摔落鋁梯　當場身亡

▲台中司法大廈後方法警宿舍今日下午傳出意外。（圖／記者許權毅攝）
記者許權毅／台中報導
台中司法大廈後方建築群一間宿舍今日傳出嚴重意外，一名52歲法警疑似要撿拾樹枝、鋸樹時，不慎從高處墜落，當場身亡。第一分局警方表示，鑑識小組到場勘驗，初步排除外力介入，全案報請檢方相驗。
台中司法大廈建築群後方巷弄有多間平房，包含採尿室跟贓物庫等等，該處平房老舊，也有許多高聳樹木。今日下午台中市突然下起大雨，該名該法警疑似正在處理樹木，雨勢突然降下來，導致男子不慎踩空墜落，當場身亡。
▲台中司法大廈後方法警宿舍今日下午傳出意外。（圖／記者許權毅攝）
記者許權毅／台中報導
台中司法大廈後方建築群一間宿舍今日傳出嚴重意外，一名52歲法警疑似要撿拾樹枝、鋸樹時，不慎從高處墜落，當場身亡。第一分局警方表示，鑑識小組到場勘驗，初步排除外力介入，全案報請檢方相驗。
台中司法大廈建築群後方巷弄有多間平房，包含採尿室跟贓物庫等等，該處平房老舊，也有許多高聳樹木。今日下午台中市突然下起大雨，該名該法警疑似正在處理樹木，雨勢突然降下來，導致男子不慎踩空墜落，當場身亡。
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