快訊／雨彈升級　17縣市豪大雨特報

▲中央氣象署發布豪大雨特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李依琳／台北報導

中央氣象署針對17縣市發布豪大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（18）日南投縣及雲林縣地區有局部大雨或豪雨，苗栗以南、宜蘭、花蓮、澎湖地區及北部、台東山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區應慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應慎防積水。

豪雨特報

影響時間：18日下午至19日

＊豪雨：南投縣、雲林縣

＊大雨：新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣、台中市、彰化縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、恆春半島、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣山區、澎湖縣

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲氣象署豪大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

根據氣象署預報，今日台灣位於太平洋高壓西側邊緣，受西南風影響，伴隨著南海水氣輸送，南部地區不定時有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲到晴；午後中部以北地區及其他山區則有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣溫方面，天氣炎熱，今日各地高溫普遍來到32至35度，大台北盆地、中部地區及花蓮縱谷有局部36度以上高溫發生的機率。

氣象署提醒，明日午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率，中部以北山區有局部短延時豪雨發生的機率。



資料來源：氣象署