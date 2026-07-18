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公婆逼「在廁所吹頭髮」房間禁止　她怕觸電被嗆：死好

▲吹頭髮。（圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／CFP）

文／鏡週刊

婚後與公婆同住的摩擦層出不窮，近日1名人妻在社團崩潰發文，表示僅是在房間內吹頭髮，竟遭公婆嚴厲指責，不僅痛罵她「把方便當隨便」，甚至放話再犯就要剪斷吹風機與電風扇的電線。

這名人妻於「毒姑九賤婆媳討論區」發文求助，表示公婆聲稱在房間內吹頭髮產生的熱氣會干擾孩子睡眠，強硬要求她改至廁所吹髮，但婆婆與小姑平時也都在客廳或房內吹髮，公公卻對此視而不見，還冷漠無視她提出的廁所潮濕、恐有觸電危險等安全疑慮，甚至說出「死好」的回應。

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貼文曝光後吸引大批網友留言打抱不平，不少人直指問題核心在於婆家心態，有網友直言「不愛妳的人，做什麼他都嫌棄」，這名人妻也無奈回應「本身就討厭我當然嫌」，面對公婆揚言剪斷電器一事，有網友憤慨建議「堵回去，跟她說剪1次我就拿妳兒子錢再買，剪10次我就再買」，但人妻苦訴自己甚至無法回嘴「回嘴就被大罵，再多講幾句就會被打」。

針對公婆要求在廁所吹髮，網友紛紛嚇壞勸阻「千萬不要在浴室裡吹頭髮，潮濕環境觸電風險極高」，更有人無奈指出「住一起的悲哀啊，趕快搬出去，生活才有尊嚴」，對於這場婆媳風波，多數網友一致認定「結婚後如果沒有自己的小家，真的不要結婚」，並強調「不要和公婆同住是永遠的王道」。


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