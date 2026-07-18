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炎夏最佳去處！西螺親水節登場　戲水、市集、音樂親子玩翻天

▲2026西螺親水節今日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026西螺親水節今日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

暑假碰上高溫炎熱天氣，玩水成了不少親子家庭消暑首選。2026西螺親水節今（18）日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場，大型戲水設施、水槍大戰、水花市集及舞台表演同步展開，吸引大批親子家庭及各地遊客前來同樂，現場水花四濺、笑聲此起彼落，洋溢濃濃夏日氣息。

西螺鎮長廖秋萍說明，今年以「親水、歡樂、共遊」為主題，希望打造兼具休閒、消暑與親子同樂的夏日品牌活動，讓民眾在炎炎夏日盡情玩水降溫，也透過活動串聯西螺特色景點及在地商圈，帶動暑假觀光人潮，展現西螺的活力與魅力。

活動由Lemon帶來充滿活力的開場演出揭開序幕，接續舞力全開舞團及普攏共樂團輪番登台，動感舞蹈與熱力歌聲炒熱現場氣氛。入夜後，DJ壓軸演出搭配燈光效果，讓西螺大橋廣場搖身一變成為夏夜派對舞台，不少民眾隨著音樂節奏擺動身體，將活動氣氛推向高潮。

▲2026西螺親水節今日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲水槍大戰成為活動最大亮點，大小朋友在水花四濺中盡情追逐嬉戲，享受炎夏最清涼的親子時光。（圖／記者游瓊華翻攝）

最受大小朋友喜愛的莫過於大型戲水區及水槍大戰。孩子們手持水槍互相追逐、開心噴水，大人在一旁陪伴同樂，不時傳出陣陣歡笑。清涼水柱驅散酷暑，也讓不少家長直呼，「孩子玩到捨不得回家」。

除了戲水設施，活動也安排多項互動體驗，民眾完成指定闖關任務即可兌換限量水槍，完成社群打卡還能獲得限量護目鏡，吸引不少家庭熱情參與。護目鏡彩繪DIY同樣深受歡迎，小朋友發揮創意彩繪專屬作品，在親手創作中留下獨一無二的夏日回憶。

現場同步規劃「水花市集」，集結在地特色美食、文創商品及特色攤位，遊客在玩水之餘，也能品嚐西螺美食、採買特色伴手禮。限量免費發送的冰棒更吸引民眾排隊索取，一口冰涼、一身清爽，成為炎炎夏日最受歡迎的小確幸。

西螺鎮長廖秋萍強調，西螺親水節不只是暑假消暑活動，更希望逐步打造屬於西螺的夏日品牌，透過戲水活動、舞台演出與特色市集，讓更多民眾走進西螺、認識西螺的人文風情，也帶動地方商圈及觀光發展。

親水節活動將持續至明（19）日下午5時，第二天除保留大型戲水設施、水槍大戰及水花市集外，還安排夢幻泡泡秀、魔術秀及哥哥姐姐帶動唱跳等節目，邀請全國民眾把握最後一天，攜家帶眷前往西螺大橋廣場及蝴蝶公園，一起玩水消暑、享受美食，為暑假留下最清涼、最歡樂的回憶。

▲2026西螺親水節今日在西螺大橋廣場及蝴蝶公園熱鬧登場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲2026西螺親水節，大型戲水設施吸引大批親子家庭戲水消暑，現場笑聲不斷。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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