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玻璃瓶醃人腦！泰30歲食人魔「斬首、閹割鄰居」　準備拿來吃

▲▼ 斬首閹割鄰居！泰食人魔「玻璃瓶醃人腦」　準備拿來吃。（圖／翻攝自khaosod）

▲警方在嫌犯的農舍發現殘缺的死者遺體組織。（圖／翻攝自khaosod，下同）

記者王佩翊／編譯

泰國烏隆他尼府17日發生分屍命案，一名男子頭顱、生殖器遭砍下，陳屍於農舍，而被砍下的人體組織一度下落不明。警方18日成功鎖定嫌犯，並在距離案發地50公尺的鄰近農舍旁，尋獲了死者失蹤的頭顱與生殖器。然而死者的頭顱不僅被劈成兩半且烤得焦黑，腦組織更被取出放在玻璃罐中醃製，疑似準備拿來食用。

▲▼ 斬首閹割鄰居！泰食人魔「玻璃瓶醃人腦」　準備拿來吃。（圖／翻攝自khaosod）

距離僅50公尺！恐怖毒蟲鄰居落網 被單驚見致命血跡

根據khaosod報導，35歲男子頌沙17日被發現遭殘忍殺害，身上有7處刀傷，頭顱與生殖器被砍下。警方最初曾在陳屍農舍旁的池塘試圖打撈被砍下的頭顱與生殖器組織，但一無所獲，直到18日重返犯罪現場，成功在50公尺外的另一間農舍發現可疑血跡，並逮捕30歲嫌犯阿同。

警方在阿同的農舍內進行地毯式搜索，當場查獲沾有血跡的被單，以及一個與棄置在死者胸口上的菜刀完全吻合的刀鞘。雖然阿同在第一時間矢口否認犯案，但警方對其進行尿液篩檢後呈毒品陽性反應，隨即先依吸食毒品罪名將他收押。

▲▼ 斬首閹割鄰居！泰食人魔「玻璃瓶醃人腦」　準備拿來吃。（圖／翻攝自khaosod）

頭顱劈兩半火烤！「與狗骨混醃」藏油漆罐惡臭沖天

調查人員18日下午1時30分在阿同農舍旁的油漆罐內，發現了死者失蹤的頭顱與生殖器。其中死者的頭顱已經被殘忍地剖成兩半，整顆頭顱被火烤得焦黑。兇手將人頭、生殖器與狗的骨頭混在一起丟棄。警方已緊急通知法醫鑑定小組前往現場採證。

▲▼ 斬首閹割鄰居！泰食人魔「玻璃瓶醃人腦」　準備拿來吃。（圖／翻攝自khaosod）

現場驚見「醃人腦玻璃罐」 村民嚇瘋

更讓人震驚的是，警方隨後在屋內搜出一罐詭異的玻璃瓶，裡面竟然裝著「人類大腦」的組織，並浸泡在醬料中，兇手疑似準備拿來食用。

現場村民驚恐指控，阿同平時就有吃狗肉的習慣，如今看見玻璃罐裡醃製的大腦，懷疑他根本是個變態食人魔，殺害鄰居就是為了把人肉跟人腦「留著慢慢吃」。

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