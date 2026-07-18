守護百年武脈！西螺七崁武術園區動土　文化傳承邁向新里程碑

▲雲林縣政府斥資近5億元興建西螺七崁武術園區，今日舉行開工動土典禮，地方武術界與鄉親共同見證文化傳承的重要時刻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

承載雲林開墾歷史與先民守護家園精神的「西螺七崁武術」，即將擁有專屬的文化傳承基地。雲林縣政府斥資近5億元興建「西螺七崁武術園區」，今（18）日舉行開工動土典禮，地方武館代表、文化界人士及鄉親齊聚見證這項歷史性時刻。

縣長張麗善表示，西螺七崁武術不只是拳腳技藝，更是地方歷史、族群記憶與文化精神的重要象徵，未來園區將肩負武術教學、展演、競技、文化保存與觀光發展等多重功能，讓台灣珍貴的本土武術文化得以世代薪傳。動土典禮上，鑼鼓聲與武術展演交織，展現西螺七崁剛健沉穩的武藝風采，也象徵傳承數百年的武術文化正式邁向新的里程碑。

張麗善指出，雲林素有「武術故鄉」美譽，西螺七崁武術源自先民開墾時期，當年居民為保護家園、宗族聯防而習武，歷經時代演變，逐漸由防衛技能轉化為兼具強身健體、修身養性與文化教育意涵的傳統武術。多年來，在西螺七崁武術文教基金會歷任幹部及地方武館持續努力下，這項珍貴文化得以延續至今。

縣府也在各界支持下選定西螺鎮原武樹森林公園旁興建武術園區，希望打造完善的展演、交流及訓練空間，為武術文化建立永續發展基地。她表示，園區啟用後，將提供振興社、勤習堂、武野館及鳳山館等傳統武館作為教學與人才培育基地，並透過常設展示完整呈現西螺七崁武術的發展歷程、武學流派與地方故事，讓民眾深入認識這項深植於土地的文化資產，也成為「以武會友」、推廣健康生活及文化觀光的重要據點，讓西螺七崁精神代代相傳。

西螺七崁武術文教基金會董事長丁振源表示，台灣本土武術已有400多年歷史，大西螺地區更有近200年的武術傳承脈絡，過去居民聘請武術師傅授藝，逐步建立完整的教學體系，振興社、勤習堂、武野館及鳳山館至今仍持續傳承武藝。如今園區順利動工，不僅完成地方多年來共同的心願，也象徵台灣本土武術文化保存邁入新階段。

西螺七崁武術文教基金會前董事長、國民黨團總召李明哲則指出，西螺七崁武術園區歷經30年推動，今天終於完成動土，對地方武術發展具有里程碑意義。許多一路投入傳承的武術前輩雖已離世，未能親眼見證，但後輩將承襲他們留下的精神，持續傳承武藝、武德與文化，讓西螺七崁成為台灣本土武術的重要品牌。

交通工務局長汪令堯表示，園區占地近2公頃，總工程經費4億9,300萬元，全數由縣府自籌，工期520日曆天，預計2028年1月完工。建築設計以傳統合院聚落為發想，融合武術文化意象，採鋼筋混凝土、鋼構與木構造設計，打造兼具文化特色與現代機能的建築空間。

園區一樓規劃七崁廣場、武術場館、推廣教育中心、茶道禪修室及瞭望台，二樓設置觀眾席、宿舍、傳習所及體適能中心，未來除可舉辦武術教學、國內外武術賽事，也可規劃武術嘉年華、文化市集、研習營及觀光活動，同時提供符合國際規格的武術、空手道及柔道競技場地，成為兼具文化保存、教育傳承與地方觀光的新地標。

▲西螺七崁武術園區占地近2公頃，總經費4億9,300萬元，預計2028年1月完工，將兼具文化教育、觀光發展與國際賽事功能。（圖／記者游瓊華翻攝）