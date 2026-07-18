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雲林古笨港文史推手林永村辭世　地方文化界不捨

▲雲林文化藝術獎貢獻獎得主林永村辭世，縣長張麗善前往頒贈表揚狀，向家屬表達慰問，感念其畢生守護古笨港文化資產。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林文化藝術獎貢獻獎得主林永村辭世，縣長張麗善前往頒贈表揚狀，向家屬表達慰問，感念其畢生守護古笨港文化資產。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

一生守護古笨港文化資產、被譽為地方文史重要推手的第15屆雲林文化藝術獎「貢獻獎」得主林永村先生日前辭世，享壽78歲。雲林縣長張麗善今（18）日前往頒贈表揚狀，向家屬表達誠摯慰問，感念林永村數十年來投入古笨港文史保存與文化資產守護，為地方留下豐厚的歷史記憶，也替雲林文化發展奠定深厚基礎。

林永村（1949－2026）早年經營西藥房，卻因對家鄉歷史文化懷抱濃厚情感，將人生重心逐步轉向地方文史研究，長年投入古笨港人文歷史踏查與考證，並致力於古笨港考古遺址出土文物的搶救、保存、典藏及推廣，讓許多原本可能因工程開挖而流失的珍貴文物得以完整留存，成為研究古笨港歷史的重要基礎。

1989年，林永村有感於古笨港歷史脈絡長期遭到混淆，創立「財團法人笨港媽祖文教基金會」，成為地方最早由民間自主成立的文化基金會之一，積極推動古笨港歷史研究、文史調查及教育推廣，凝聚地方保存文化資產的力量。

1990年代，北港朝天宮周邊因公共工程施工，陸續出土大量珍貴文物。林永村深知文化資產一旦流失便難以挽回，立即號召笨港媽祖文教基金會志工及古蹟寺廟研究室成員投入搶救工作，在工地間仔細採集、分類、保存文物，成功搶救大量考古遺物，包括青花瓷、彩瓷、陶管、建築滴水、硬陶殘片、磚瓦建材、糖漏、漏罐、骨貝、金屬器及木器等，累積保存至少2萬件珍貴文物，為古笨港留下豐富且完整的文化見證，也提供後續學術研究重要素材。

張麗善表示，林永村不僅長期投入古笨港文物保存，更以實際行動將文化資產留給下一代。2019年，他將畢生珍藏的2萬6,000餘件古笨港考古遺址出土文物，全數無償捐贈雲林縣政府，並積極協助文物整理、修護、研究及專書出版，讓珍貴文物得以妥善保存與活化利用。縣府也因此於2019年頒發第15屆雲林文化藝術獎最高榮譽「貢獻獎」，表彰他長年守護地方文化的卓越貢獻。

文化觀光處長謝明璇表示，林永村畢生投入地方文史工作，不僅保存大量文化資產，更建立古笨港重要的研究基礎，他無私奉獻、默默耕耘的精神令人敬佩。縣府將持續承接其文化保存志業，深化文物整理、修護及學術研究工作，讓古笨港深厚的人文歷史持續傳承，也讓林永村守護文化的精神，長存於地方歷史之中。

▲雲林文化藝術獎貢獻獎得主林永村辭世，縣長張麗善前往頒贈表揚狀，向家屬表達慰問，感念其畢生守護古笨港文化資產。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林永村數十年投入古笨港文史研究與文物搶救，累積保存逾2萬件考古文物，為地方文化留下珍貴資產。。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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