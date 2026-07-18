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朋友驚問「怎會有人喝無糖珍奶」　兩派吵翻：再加糖太可怕

▲▼珍珠奶茶，珍奶，手搖，奶茶，手搖飲，手搖杯。（圖／記者許力方攝）

▲珍珠奶茶該點無糖還是有糖，引發網友熱議。（示意圖／記者許力方攝）

記者劉維榛／綜合報導

你喝珍奶會加糖嗎？一名網友直呼，朋友得知他喝珍珠奶茶都點無糖後相當震驚，因此他好奇求問「真的很奇怪嗎？」貼文吸引上千人回應，無糖派認為珍珠本身就夠甜，「加糖的太可怕了」；有糖派則直言奶精少了糖味道難融合，「奶精無糖味道怪怪的！」

一名網友在Threads發文表示，朋友聽到他喝珍珠奶茶都點無糖時相當驚訝，甚至反問「沒有人會喝珍珠奶茶無糖嗎？」讓原PO不禁懷疑自己的飲料習慣是否真的與眾不同，「沒人喝無糖嗎？真的很奇怪嗎？」

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文章引發熱烈討論，大票人坦言都是無糖派，「+1，因為珍珠本身就超甜的」、「你朋友大概出生台南」、「加糖的太可怕了，其實珍珠就會加糖了，再另外加糖真的太甜不好喝」、「無糖珍奶不是奇怪，是把甜度額度全部留給珍珠」、「喝無糖比較沒有罪惡感，熱量少很多，比較健康」。

不過，也有不少人偏好有糖版本，尤其奶精奶茶絕對要加糖，「我個人只有珍奶要全糖，其他可以無糖」、「喝過一次，真不好喝，全糖、半糖、微糖也都試過了，現在都喝微糖（三分糖）」、「奶精無糖味道怪怪的，但是鮮奶茶無糖可接受」、「我從微糖到無糖，但會怪怪的，奶精味跟茶無法融合，不過只要嚼珍珠就會好」、「我！珍奶無糖微冰，只喝奶精的」。

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