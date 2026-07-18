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桃園平鎮區首座民辦都更案開工　張善政盼兼顧市民居住權益

▲桃園市長張善政今天下午出席「平鎮區新榮段都市更新案」開工典禮，會前舉行祈福儀式。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市長張善政今天下午出席「平鎮區新榮段都市更新案」開工典禮，會前舉行祈福儀式。（圖／市府都發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（18）日下午參加「平鎮區新榮段都市更新案開工典禮」時指出，本案由市府攜手桃園在地建商「宜雄機構」共同推動，是平鎮區首件民辦都更案件，歷經捷登建設積極協調，創下「100%全體住戶同意」紀錄，於去年9月1日核定，預計2029年可完工。

▲桃園市長張善政在開工典禮上致詞。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市長張善政在開工典禮上致詞。（圖／市府都發局提供）

張善政表示，本案繼7月14日都市設計審議大會審議通過第一案，建商捐建可負擔住宅13戶後，今天開工的都更案亦捐贈4戶可負擔住宅，是平鎮區首件透過都更捐贈可負擔住宅之案件，目前A20、A21及體育園區三區亦已有多個開發案待審中，總捐建戶數已超過200戶。

市府住都處說明，本案更新前為老舊低矮建物，基地為1,240坪，預計興建1幢2棟、地上22層、地下4層共226戶之現代化住宅大樓，並無償捐贈128坪市民活動中心與4戶2房型可負擔住宅，因座落位置十分接近平鎮車站，符合市府積極推動的TOD政策。

▲桃園市長張善政出席「平鎮區新榮段都市更新案」開工典禮，與桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲人主持開工動鏟儀式。（圖／市府都發局提供）

▲桃園市長張善政出席「平鎮區新榮段都市更新案」開工典禮，與桃園市議會議長邱奕勝、立委呂玉玲等人參與開工動鏟儀式。（圖／市府都發局提供）

桃市府都發局強調，多元興辦「可負擔住宅」是落實居住正義的重要政策，透過都市更新容積獎勵回饋，將公益空間兼作可負擔住宅，能實質擴大安居量能，讓市民看得到、住得到。「平鎮區新榮段都更案」開工，象徵平鎮舊市區更新邁出關鍵一步，未來不僅能改善老舊環境、提升公共安全，更能充實地方公共設施，提供更便利的居住環境，未來市府將持續落實都市更新政策，兼顧市民居住權益與都市永續發展。

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