徐凱希力挺台南視障按摩！　台南祭iPhone 17等大獎

▲藝人徐凱希擔任台南視障按摩代言人，號召民眾以實際消費支持視障按摩師穩定就業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

藝人徐凱希化身公益代言人，力挺台南視障按摩！台南市政府勞工局18日在南紡購物中心1樓廣場舉辦「指間傳愛 台南Hand溫暖」視障按摩據點行銷活動，邀請徐凱希號召民眾以實際消費支持視障按摩師穩定就業。即日起至9月11日，到指定據點消費滿500元可獲摸彩券1張，還有機會將iPhone 17、電視及AirPods等逾200項好禮帶回家。

活動由視障者組成的「問樂團」以充滿生命力的音樂演出揭開序幕，傳達視障者也能透過專業與才華發光發熱，並在台南安心工作、穩定生活的正面力量。

台南市長黃偉哲表示，市府持續實踐「希望家園」施政願景，努力打造充滿溫暖、包容及幸福感的友善城市。此次活動除推廣視障按摩，也安排多項親子互動及公益體驗，希望讓市民從參與中理解視障者的生活處境，看見他們的專業能力。

現場設置「視障生活體驗小遊戲」及免費視障按摩體驗，讓民眾透過實際參與，感受視障者日常生活面臨的不便，也親自體驗按摩師以雙手傳遞的專業技術及指尖溫度。

活動也結合暑期青年打工安全議題，安排寓教於樂的「求職防騙偶戲宣導」，透過生動活潑的布袋戲偶演出，以輕鬆詼諧方式向親子傳遞求職防詐知識，提醒青年暑假打工應提高警覺，避免落入詐騙陷阱。

另一項活動亮點是公益市集，邀請「台南庇護工場」及「晴天創意築夢坊」共同參與，展售創意手作、美食及多元優質商品。民眾除了體驗按摩，也能透過購買公益商品，將關懷轉化為支持弱勢團體就業的實際力量。

勞工局長王鑫基表示，台南市視障按摩師皆接受超過1000小時的嚴格專業訓練，並取得國家證照，按摩技術及服務品質值得信賴。勞工局也持續推動視障按摩院設備更新及服務品質提升，積極協助視障朋友穩定就業。

為鼓勵民眾走進視障按摩據點放鬆身心，即日起至9月11日，凡至台南市指定視障按摩據點消費滿500元，即可獲得摸彩券1張，消費金額可累計，獎項包括iPhone 17 256G、電視、AirPods等逾200項好禮。

民眾若至大東夜市及武聖夜市的視障按摩據點消費滿200元，還可獲得限量小禮物。勞工局希望透過多元回饋活動，吸引更多民眾認識並支持專業視障按摩服務。

就業促進科表示，摸彩活動將在勞工局官方臉書粉絲專頁「台南呷頭路」進行線上直播抽獎並公布得獎名單，誠摯邀請市民及遊客在忙碌工作之餘走進視障按摩據點，以溫暖行動支持視障朋友的專業、努力與夢想。