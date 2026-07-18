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警衛包養住戶15歲女兒！她想結束被硬上偷拍　侵犯57次判10年半

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲社區警衛對未成年女住戶伸狼爪，遭判10年半。（示意圖，非當事人／記者周亭瑋攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名李姓社區警衛見大樓住戶的國中女兒起色心，先贈送少女財物，並循序漸進以金錢、手機及筆電等財物引誘少女讓他「包養」，從2016年至2017年間，在大樓警衛室、樓梯間、李男住處多次對少女伸狼爪，甚至在少女提出結束關係時，李男仍強行性侵她並用針孔偷拍過程，成為犯罪鐵證。全案上訴到台灣高等法院，法官依李男犯3個引誘少年為有對價之猥褻行為罪、52個引誘少年為有對價之性交行為罪、1個成年人對少年犯強制猥褻罪、1個成年人對少年犯強制性交罪，合併執行10年6月。可上訴。

判決指出，李男在少女美美(化名)就讀幼兒園前，就在該社區擔任警衛職務，目睹美美穿著校服進出社區，明知她未成年，卻從美美念國中2年級起，就陸續塞500到1千元給美美，不久後開始觸摸她，直到美美國3時，李男多次以到他家拿錢為藉口，在住處撫摸美美更私密的部位，階段性的引誘美美接受他「包養」，對美美共計猥褻3次、口交52次。

另外，李男又在美美就讀國3時，尾隨她到社區樓梯間強抱猥褻。直到美美高1時想結束「包養」關係，李男大發雷霆對美美咆哮，聲稱在美美身上花錢卻甚麼都沒做到，恫嚇要進行1次性行為才能結束關係，並在住處侵犯美美，同時用針孔將犯罪過程拍下。全案曝光後，李男於2023年10月被拘提，警方在他住處查扣針孔錄影鏡頭、記憶卡和手機，依妨害性自主等罪起訴。

全案審理時，美美控訴從國二到高一寒假左右，李男會給她一些財物作交換，並以3天一次或1週2次的頻率侵犯，像是在李男住處發生性關係，或在警衛室、樓梯間觸摸她的私密部位。李男通常會趁她進大門後尾隨在後面，等她走到樓梯間時，就追上來猥褻一番，有次她在警衛室被騷擾摸完，走出來還被住同棟的同班同學撞見，同學也要她別太靠近李男。

李男則辯稱，他曾多次借錢給美美，金額從300元至8000元不等，累計達2、30萬元，並有偷拍與美美的性交過程，但那是因為他家常常失竊，所以裝了攝影機24小時錄影，而且影片上的時間不是實際拍攝時間，其實那時美美已經滿18歲。

不過法院不採信李男說法，依「罪證有疑、利歸被告」原則計算，判定李男對美美進行有對價的猥褻行為12次、性交52次，另又對她強制猥褻1次，強制性交1次，並用針孔拍下犯案過程，依12個引誘少年為有對價之猥褻行為罪、52個引誘少年為有對價之性交行為罪、1個成年人對少年強制猥褻罪、以違反本人意願之方法使少年被拍攝性交行為之電子訊號等罪，合併執行14年5月徒刑。

全案上訴到台灣高等法院，仍判李男犯行屬實，考量李男仍在同一社區當警衛，國中肄業，無前科，月入約6萬6千元等情，改依他犯3個引誘少年為有對價之猥褻行為罪、52個引誘少年為有對價之性交行為罪、1個成年人對少年犯強制猥褻罪、1個成年人對少年犯強制性交罪，合併執行10年6月。可上訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

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